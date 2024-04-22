▲英國一家8口吃霸王餐，長相被店家公布。（圖／翻攝自Facebook／Bella Ciao Swansea）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國一家餐廳日前上網公審一組吃霸王餐的顧客，業者在臉書粉絲專頁PO文中公布客人長相，並指控他們4名大人、4名兒童一共8人消費了329英鎊（約新台幣1.3萬元），但用完餐其中一名女子藉口要去拿「另一張卡」結帳，離開餐廳後就消失，她兒子原本還在店裡最後也逃跑了。相關貼文已突破1100萬次瀏覽。

據每日星報等英媒報導，在威爾斯第二大城斯萬西（Swansea）新開幕的一家西西里餐廳Bella Ciao Swansea於20日在臉書粉專PO文公審顧客，因為他們認為這群人根本是蓄意來吃霸王餐，「對任何人這樣做都很噁心，但對新開的餐廳這樣做更糟糕」。

業者在文中貼出未打馬賽克的照片，並宣稱女子使用簽帳金融卡2次刷卡失敗後說要去拿另一張卡，讓兒子在店等她，結果兒子後來又說自己要去找媽媽拿卡，就這樣逃跑消失，一家人都沒有回來。店家試圖以電話聯繫時才發現，訂位電話根本就是假的，無奈只能向警方報案。

▲店家公布監視器拍到吃霸王餐的一家人，其中還有一名坐嬰兒座椅的小孩。（圖／翻攝自Facebook／Bella Ciao Swansea）

餐廳經理瑞斯（Tyrone Reese）表示，這家人點了菜單上最貴的食物，包括丁骨牛排（T骨）之類的餐點，「我老婆說『有點不對勁』，他們點了很多，但又有一些餐點留了一半在盤子裡就讓人收走。」

南威爾斯警方正在調查這起事件。警方發言人表示，在4月19日晚間9點40分前接獲報案，有關斯萬西城堡街（Castle Street）一家營業場所發生的客人未付款就離開的事件，目前警方已經在調查情況，將試圖確定涉案者的身份。

餐廳的臉書貼文有超過1500則留言、近9000次分享，消息被轉發到社群平台X上後更吸引了1100萬次觀看數和數千則留言。有網友將這一家8口稱為「最卑劣的人」，並希望他們被抓到。還有人讚揚餐廳「公開羞辱他們做得很好」，也有網友把他們罵作「人渣」（scum）。