女嬰被卡住36小時生不出　醫生硬拉！她出生24小時「中風成腦癱」

▲難產出生的小蘇菲因為中風患上輕度腦癱，而她的媽媽也因此出現PTSD。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

英國39歲媽媽阿特里奇（Honey Attridge）在分娩時，因為女兒蘇菲（Sophie）的肩膀被卡住，導致她痛了36小時還一直生不下來，醫生只好用產鉗幫助孩子出生，不料小蘇菲竟卻因此中風，患上輕度腦癱，而阿特里奇也因為大受打擊，出現壓力疾患。

據《太陽報》報導，阿特里奇與丈夫婚後努力造人多年，卻因為夫婦2人都有生育問題，遲遲未能懷孕，直到2019年才終於懷上一個寶寶，令夫婦2人欣喜若狂，不料阿特里奇在孕期38周出現產兆後，過了36小時還未能順利生產。

儘管阿特里奇堅持要自然產，但由於孩子的肩膀在分娩過程中被卡住了，因此醫生別無選擇，只能用產鉗將孩子拉出來。不幸的是，阿特里奇的女兒蘇菲在出生僅僅24小時後，突然就停止了呼吸，臉色發青，還出現了癲癇症狀。

Mum’s agony as baby girl suffers a stroke just 24 hours after getting stuck during labourhttps://t.co/dz2p8MwQKr — The Sun (@TheSun) April 21, 2024

醫師斷定，蘇菲是因為在難產過程中受到創傷，中風後患上輕度腦癱，而在倫敦聖瑪麗醫院（St Mary）治療了3周，而經歷孩子患病的阿特里奇，也因為心理壓力過大，被診斷出患有創傷後壓力症候群（PTSD）。

阿特里奇描述，「小蘇菲被戴上生命維持系統時，我哭了，我以為我的孩子要死了。我們期待了這麼久的孩子，出生後我卻不能抱她，也不能給她餵奶，這簡直就是個噩夢。」

幸運的是，小蘇菲在經過長時間的治療後，目前的狀況已變得越來越好，「她現在很快樂，也很健康，她喜歡到處找蟲子來玩，也喜歡和表兄弟姊妹在一起玩，還很喜歡看書，我們很為她感到驕傲。」至於阿特里奇，她在接受心理輔導後，已慢慢走出陰霾，成為一名產婦創傷和損失護理服務的志工。