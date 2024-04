女嬰被卡住36小時生不出　醫生硬拉！她出生24小時「中風成腦癱」

▲難產出生的小蘇菲因為中風患上輕度腦癱,而她的媽媽也因此出現PTSD。非新聞當事人。(示意圖/VCG)

記者葉睿涵/編譯

英國39歲媽媽阿特里奇(Honey Attridge)在分娩時,因為女兒蘇菲(Sophie)的肩膀被卡住,導致她痛了36小時還一直生不下來,醫生只好用產鉗幫助孩子出生,不料小蘇菲竟卻因此中風,患上輕度腦癱,而阿特里奇也因為大受打擊,出現壓力疾患。

據《太陽報》報導,阿特里奇與丈夫婚後努力造人多年,卻因為夫婦2人都有生育問題,遲遲未能懷孕,直到2019年才終於懷上一個寶寶,令夫婦2人欣喜若狂,不料阿特里奇在孕期38周出現產兆後,過了36小時還未能順利生產。

儘管阿特里奇堅持要自然產,但由於孩子的肩膀在分娩過程中被卡住了,因此醫生別無選擇,只能用產鉗將孩子拉出來。不幸的是,阿特里奇的女兒蘇菲在出生僅僅24小時後,突然就停止了呼吸,臉色發青,還出現了癲癇症狀。

