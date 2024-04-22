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衣冠禽獸！藥劑師「姦殺17歲少女」家中搜出7頭骨　疑涉20女命案

▲▼藥劑師「姦殺17歲少女」家中搜出7頭骨。（圖／翻攝自X）

▲警方在柯特斯家中搜出7個人類的頭蓋骨、被肢解的遺骸和身分證件。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

墨西哥一名藥劑師涉嫌闖入住家性侵、殺害一名17歲少女，並持刀砍傷目擊的的少女母親。警方後來在他的家中搜出許多被肢解的人類遺骸，甚至還有頭蓋骨，懷疑他涉嫌殺害至少20人。

根據《每日郵報》報導，墨西哥39歲藥劑師柯特斯（Miguel Cortes）16日早上闖入鄰居家中，性侵17歲少女瑪麗亞（Maria Jose）得逞後，還直接將她勒斃。沒想到正當柯特斯準備離開現場時，瑪麗亞的媽媽卡桑德拉（Cassandra）正好返家。

卡桑德拉看到柯特斯從女兒房間走出來時，擔心女兒遇到危險，就試圖阻止他離開。結果柯特斯竟拿刀猛刺卡桑德拉的臉和背部，她痛得大聲尖叫求救，附近鄰居聞聲趕來，將準備逃跑的柯特斯壓制在地，等警方到場將其逮捕。

墨西哥城檢察總長辦公室18日前往柯特斯的家中搜查，結果竟找到7個人類的頭蓋骨、被肢解的遺骸和身分證件；另外也繳獲了幾把鋸子和化學藥劑。

檢察官辦公室在聲明中指出，柯特斯受雇於當地一家醫院，經常在社群媒體po出有關婦女保護和動物福利的相關貼文，形象十分良好。

柯特斯的一位鄰居透露，他有一個朋友2015年曾短暫借住在柯特斯的家，後來卻消失無蹤，當時柯特斯僅說朋友去了別的城鎮，如今猜想對方可能已遭殺害。

根據所查獲的線索，柯特斯很有可能涉嫌殺害至少20名女性，目前正針對案件進行詳細調查。

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