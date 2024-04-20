川普封口費案審理中　1男法院外引火自焚「傷重身亡」！

▲ 男子在法院外引火自焚，震驚目睹的示威者。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普因涉嫌將婚外情封口費謊報為選舉開支，15日起於曼哈頓地區刑事法庭受審，19日卻發生一名男子在法院外引火自焚的事件，送醫搶救後仍宣告不治。

綜合美媒CBS及英國BBC，37歲男子阿札瑞羅（Maxwell Azzarello）19日在曼哈頓最高法院對面公園自焚，接著將一本充滿陰謀論的文宣丟向空中，而當時川普封口費案庭審正挑選陪審員。

有人目睹阿札瑞羅事前在公園裡走來走去，接著從袋子裡拿出易燃液體及文宣。當時公園裡聚集川粉及反川示威者，法院外也有許多警察，見他點火後趕緊衝上前，試圖用外套及滅火器滅火，過程中有3名員警及一名法院人員受到輕傷。

目擊者柏曼（Julie Berman）受訪說明，「當時溫度很高，這太不合理了。整件事情發生得太快……我大概花了20秒才搞清楚發生什麼事。」

阿札瑞羅全身嚴重燒傷，緊急送往威爾康奈爾醫院搶救，當時還活著但情況危急。川普競選團隊事發後曾發表聲明，「向受到創傷的目擊者表達慰問」。但據紐約市警方20日稍早透露，院方人員宣布他已經死亡。

緊急服務官員稱這起事件未破壞法院安全，川普當天出庭參與挑選陪審員，有一名安全人員隨行，但事發當下不在大樓裡。當天下午12名陪審員及6名候補陪審員皆已選定並完成宣誓，預計22日開場陳述。

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