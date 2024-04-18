面試最後一關還是落榜！　日本公司「超貼心服務」造福新鮮人

▲求職面試往往需要耗費大量時間與心力。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

求職者往往花費大量時間準備面試，但萬一好不容易挺進最後一關，卻還是落榜，又得從頭來過。對此，日本公司「ABABA」推出一項貼心媒合服務，讓差點錄取的落榜者快速媒合還有類似職缺的公司，有效節省雙邊時間與心力。

日媒《withnews》報導，日本應屆畢業生求職時，會把企業通知「不錄用」的電子郵件形容為「祈禱郵件」。如今，總部位於大阪府吹田市的新創公司「ABABA」，正致力讓求職者從「最終選拔中落敗」，轉而被看待為「留到最終選拔」的人才。

該服務在企業「不錄用通知」的電子郵件文末附上公司連結，求職者註冊後可以填寫自己入圍了哪一間公司及職缺的最後一關，提供給合作企業招聘人員參考。藉此系統，招聘人員能夠快速接觸具有一定水準的人才，求職者也能把落敗轉化為優勢。

據悉，ABABA自2020年推出服務以來，已經有1100間公司、4.5萬求職者註冊。某間企業向500人發出「不錄用」通知後，多達300人註冊媒合服務。

ABABA代表久保駿貴透露，對於使用媒合服務的求職者來說，由於已經在前一間企業勝過眾多競爭者、闖進最後一關，因此有時還會遇到「只需要最終面試就可以」的機會，可以說是一種優待，「從企業的角度來看，也可以削減成本，是很有效率的設計。」