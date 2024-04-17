烏克蘭飛彈耗盡　澤倫斯基質疑：北約為何保護以色列？

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）視察哈爾科夫前線 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭上周遭俄羅斯大規模空襲，造成多座發電廠及關鍵電力設施損毀，而總統澤倫斯基表示，是因為烏克蘭缺乏防空系統、飛彈耗盡才無力抵禦攻擊；他更直言，伊朗攻擊以色列的行動失敗，代表西方國家有能力保護盟友，更質疑為何以色列雖非北約成員國，卻能得到北約的全面支持。

根據CNN報導，澤倫斯基15日表示，俄羅斯上周朝基輔的特里皮爾斯卡（Trypilska）火力發電廠發射11枚飛彈，烏克蘭防空系統攔下前面7枚，但之後的4枚將發電廠完全摧毀「為什麼？因為我們沒有飛彈，我們用完所有飛彈了。」

澤倫斯基近來多次警告，烏克蘭的防空力量正處於非常薄弱的狀態，而伊朗對以色列發動的攻擊失敗，代表著西方國家有能力保護期盟友的領空，「以色列單憑自己的力量無法抵禦如此大規模、強大的攻擊。」

澤倫斯基更不諱言表示，為何何以色列雖非北約成員國，卻能得到北約的全面支持，「以色列不是北約國家，包括北約國家在內的北約盟國一直在保護以色列，他們向伊朗軍隊表明，以色列並不孤單。」

澤倫斯基先前在全國演說時也曾表示，「全世界都看到，以色列在防禦時並不孤單，空中威脅還有盟友幫忙消除。話說回來，當烏克蘭盼盟友不應對俄國飛彈和無人機視而不見時，也代表需要你們有所作為，而且是大膽行動。」

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）也向西方喊話，「即使你們不能像幫以色列那樣幫我們，但只要給我們所需的東西，我們自己可以完成剩下的工作。」烏克蘭國會議員剛察倫科（Oleksiy Goncharenko）在社媒Telegram寫道，「烏克蘭應從這裡得出結論－我們只能靠自己。」