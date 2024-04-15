　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

G7譴責伊朗力挺以色列：準備好進一步措施

▲G7表達對以色列的全力支持。（圖／路透）

▲G7表達對以色列的全力支持。（圖／路透）

文／中央社

伊朗昨天對宿敵以色列發動空前的無人機和飛彈攻擊，七大工業國集團領袖今天表達全力支持以色列，強調準備好「採取進一步措施」，對「破壞穩定的進一步行動」作出回應。

法新社報導，七大工業國集團（G7）領袖召開視訊會議後在聲明中表示，他們「以最強烈措辭，就伊朗對以色列發動空前的直接攻擊，予以明確地譴責」。

G7成員國領導人在輪值主席國義大利發布的聲明中說：「我們表達對以色列及其人民最大的團結與支持，並且重申對其安全所作承諾。」

「伊朗的行動使其進一步走向破壞區域穩定，甘冒引發無法控制的區域情勢升級的風險，這必須予以避免…我們將繼續致力穩定情勢，避免進一步升級。」

聲明提到：「基於這樣的精神，我們要求伊朗及其代理人停止攻擊。我們此刻準備好採取進一步措施，對破壞穩定的進一步行動作出回應。」

以色列本月稍早發動致命空襲，摧毀敘利亞首都大馬士革一棟伊朗領事建築；伊朗展開報復，首次對以色列境內發動攻擊。

這起攻擊發生在以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的戰爭持續之際。

成員國包括美國、英國、德國、法國、日本、義大利及加拿大的G7今天同時表示，將會加大力道終結加薩危機。

聲明指出：「我們將就終結加薩危機加強合作，包括繼續致力朝向立即且持久停火、釋放遭到哈瑪斯挾持的人質，並且對危急的巴勒斯坦人提供更多人道援助。」

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部而開啟這場戰鬥。法新社根據以色列官方統計，那場突襲造成約1170人死亡，主要是平民。

據哈瑪斯治下的加薩衛生部指出，以色列對加薩走廊的報復性攻勢已經造成3萬3729人死亡，大多是婦女和兒童。

ET快訊
梁朝偉6度奪金像獎影帝！余香凝封后　《周處》獲最佳華語電影
店內放過期食材！頂級和牛燒肉道歉了：給員工教育訓練用的
名店「方愫馨麻糬」防腐劑超標　發聲明道歉了
政府加碼發錢！91萬人將受惠
以色列總理通話拜登後　取消報復攻擊伊朗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴布亞紐幾內亞　今晨傳規模6.2地震

以色列：為加薩軍事行動召集兩個後備旅

G7譴責伊朗力挺以色列：準備好進一步措施

拜登坦白了：美國不會參與以色列任何攻擊伊朗的行動

他慘忍殺害睡夢中的室友！屍體「肢解藏冰箱」2年才被發現

快訊／以色列總理通話拜登後　取消報復攻擊伊朗

真子公主展開造人計畫？日媒曝光「回國時間點」：今年一定會回國

以色列7歲女童「在家被飛彈殘骸」擊中頭部　母親加護病房外淚崩

「偽裝身障人士」免排隊！　迪士尼樂園祭重罰：永久禁止入園

以色列四面楚歌！哈瑪斯對人質協議「不感興趣」　加薩人道受阻

破百架無人機飛抵以色列！　伊朗射200飛彈毀軍事基地

新加坡夫妻失聯12天暫停搜救　家屬砂卡礑招魂哭喚2人回家

徐巧芯捲大姑洗錢案淚崩　擁傅崐萁：我若涉入就下台

葛斯齊爆某藝人「比黃子佼可惡」！　去年早暗示：這輩子跟你槓上了

舒華台語問候！(G)I-DLE辣跳神曲　&TEAM王奕翔激動：高雄我回來了

游家5口遺體毀損腫脹難修復　修復師心碎：盡快交還給家屬

Ella開唱「Hebe、Selina驚喜現身！」　曝她想生二胎：9年前許願是跟前夫XD

超強！小男童撈金魚引圍觀　她見碗「滿出來」差點氣死XD

砂卡礑大崩塌「落石狂下」　搜救人員跳水保命！

彰化警抓移工遇襲開2槍！　「1槍自傷手臂」雙雙中彈

巴布亞紐幾內亞　今晨傳規模6.2地震

以色列：為加薩軍事行動召集兩個後備旅

G7譴責伊朗力挺以色列：準備好進一步措施

拜登坦白了：美國不會參與以色列任何攻擊伊朗的行動

他慘忍殺害睡夢中的室友！屍體「肢解藏冰箱」2年才被發現

快訊／以色列總理通話拜登後　取消報復攻擊伊朗

真子公主展開造人計畫？日媒曝光「回國時間點」：今年一定會回國

以色列7歲女童「在家被飛彈殘骸」擊中頭部　母親加護病房外淚崩

「偽裝身障人士」免排隊！　迪士尼樂園祭重罰：永久禁止入園

以色列四面楚歌！哈瑪斯對人質協議「不感興趣」　加薩人道受阻

巴布亞紐幾內亞　今晨傳規模6.2地震

天王星貓「花花」逃竄影片曝　飼主：臭小孩把歐膩姊姊一起帶出來

徐巧芯哭喊「老公涉洗錢就離婚」　劉彥澧心疼首回應

NBA東區排名出爐！尼克險勝鎖定第2　七六人、熱火附加賽對決

沒廣告也默默熱賣！「隱藏保養好物」盤點　資生堂小金管每5秒賣出1支

徐巧芯嚎啕大哭「太誇張」　沈富雄曾預言她當總統反悔吐4字

今起水氣增！　「雨更多」時間曝

啦啦隊女神觀眾席踩空　「沒有站起來」嚇壞觀眾

以色列：為加薩軍事行動召集兩個後備旅

G7譴責伊朗力挺以色列：準備好進一步措施

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

國際熱門新聞

以總理通話拜登後　取消回擊伊朗

哈士奇走丟　竟是跟棕熊玩超嗨

24歲女只是喉嚨痛！竟慘罹皮膚癌　7個月後走了

巴西漁民見「幽靈船」載20具屍體嚇爆

拜登進入戰情室！　畫面曝光

裝身障免排隊　迪士尼重罰：永久禁止入園

他慘忍殺害睡夢中的室友！屍體「肢解藏冰箱」2年才被發現

頭部相連62年！最年長連體嬰逝世

以色列報復伊朗　拜登：美國不會參與

70歲阿嬤性慾爆發　創「6年1000人斬」紀錄

G7譴責伊朗力挺以色列：準備好進一步措施

以7歲女童被飛彈殘骸擊中　母在醫院淚崩

伊朗飛彈全被攔下！以軍宣布降低警報級別

伊朗聯合國代表團宣布「軍事行動已結束」

更多熱門

相關新聞

以色列報復伊朗　拜登：美國不會參與

以色列報復伊朗　拜登：美國不會參與

美國有線電視新聞網（CNN）等媒體14日報導，美國總統拜登告訴以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），美國不會參與以色列針對伊朗的任何反擊行動。

以總理通話拜登後　取消回擊伊朗

以總理通話拜登後　取消回擊伊朗

以7歲女童被飛彈殘骸擊中　母在醫院淚崩

以7歲女童被飛彈殘骸擊中　母在醫院淚崩

挺伊朗轟炸以色列　哈瑪斯：應有的回應

挺伊朗轟炸以色列　哈瑪斯：應有的回應

以色列四面楚歌　哈瑪斯對人質協議不感興趣

以色列四面楚歌　哈瑪斯對人質協議不感興趣

關鍵字：

G7伊朗以色列

讀者迴響

熱門新聞

大甲媽神轎前鬥毆　副董狂打擋轎男

Google宣布「1服務」將永久關閉　公司：使用率極低

軍人收假前自家墜樓　父含淚CPR

南投60年知名老店遭爆「防腐劑超標」　民眾傻眼：送禮都送這家

蔡瑞雪出國脫了！

為查貓一杯造假　陸警調所有秦朗出境紀錄

店內放過期食材！台中和牛燒肉道歉了

以總理通話拜登後　取消回擊伊朗

勞保年金要調升！最高調幅7.59％

看上同袍的老婆！員警大膽用槍狂做180次

哈士奇走丟　竟是跟棕熊玩超嗨

24歲女只是喉嚨痛！竟慘罹皮膚癌　7個月後走了

游家5口遺體嚴重腫脹+斷肢！修復師：估4-5天完成

17歲高中生性侵女同學！害爸爸也要賠錢

沒聯絡「台北新娘硬送喜餅」　她LINE怒轉1800元

更多

最夯影音

更多

破百架無人機飛抵以色列！　伊朗射200飛彈毀軍事基地

新加坡夫妻失聯12天暫停搜救　家屬砂卡礑招魂哭喚2人回家

徐巧芯捲大姑洗錢案淚崩　擁傅崐萁：我若涉入就下台

葛斯齊爆某藝人「比黃子佼可惡」！　去年早暗示：這輩子跟你槓上了

舒華台語問候！(G)I-DLE辣跳神曲　&TEAM王奕翔激動：高雄我回來了

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面