以色列7歲女童「在家被飛彈殘骸」擊中頭部　母親加護病房外淚崩

▲以色列稱，伊朗向以色列阿拉德（Arad）附近發射無人機和飛彈後，殘骸落下打傷了一名7歲女童。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

伊朗13日向以色列發射數百枚無人機與飛彈大舉襲擊，觸發了以色列防空系統飛彈攔截，然而，以色列南部一名7歲女童凌晨熟睡時，攔截飛彈的碎片掉落在她家中，不幸造成她頭部受重傷，送醫開刀後目前仍在兒童重症加護病房中。母親在病房外淚流滿面，祈禱女兒能度過難關。

根據以色列i24NEWS報導，伊朗襲擊以色列後，一名7歲的貝都因裔以色列女童在南部城鎮阿拉德（Arad）附近家中不幸被擊中。女童父親表示，事發大約是在凌晨2時，攔截伊朗彈道飛彈的殘骸落下之際，女兒正在屋裡睡覺。

女童最初是由緊急救護機構「以色列紅大衛盾會」（Magen David Adom）的人員幫忙進行急救，隨後送至附近大城市貝爾謝巴（Beersheba）的索羅卡大學醫學中心（Soroka Medical Center）接受進一步手術，目前已經從手術室轉移至兒童重症加護病房。

根據紐約時報報導，女童的家屬一整晚都守在加護病房外，母親淚流滿面，低聲祈禱著，期盼女兒能平安無事。

另據以色列紅大衛盾會護理人員佐哈爾（Zohar Sarbinski）表示，他們當時在阿拉德城鎮入口附近遇到一輛來自貝都因人社區的私人車輛，車上載著一名半昏迷的女童，頭部被飛彈殘骸擊中打傷，於是先進行了重要的初步處理後才將她送醫治療