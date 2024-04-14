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伊朗軍隊規模中東最大！擁射程2000公里飛彈　瞄準美軍以色列基地

伊朗革命衛隊。（圖／路透）

▲伊朗軍隊是中東地區規模最為龐大的武裝部隊。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗於當地時間13日深夜向以色列發射200枚飛彈、出動逾百架無人機，報復1日以軍針對大馬士革領事館的致命攻擊。伊朗警告美國，一旦介入戰事，則駐紮中東的美軍將遭受致命打擊。事實上，伊朗軍隊是中東地區最強大的武裝部隊之一，不僅擁有58萬名士兵和軍官，更擁有射程達2000公里的彈道飛彈。

北約組織（NATO）曾在今年2月舉行國安顧問層級會議，當時美國國家安全顧問蘇利文曾在記者會上，點名伊朗、俄羅斯、北韓（朝鮮）、中國意圖串連威脅全球安全，其中美國前總統川普更曾於在任時指控伊朗菁英部隊「伊斯蘭革命衛隊」為恐怖組織。

根據《紐約時報》、《經濟時報》，事實上伊朗正規軍在中東地區的威力可以說是喊水會結凍，因為去年在伊朗首都德黑蘭舉行的閱兵儀式中，英國智庫「國際戰略研究所」就估計，伊朗武裝部隊擁有58萬名士兵與軍官、20萬名訓練有素的預備役人員，是中東地區規模最為龐大的武裝部隊。

分析人士表示，伊朗視美國與以色列為主要的軍事對手，也因此美國與以色列幾十年來一直避免與伊朗進行直接軍事打擊，且不希望與德黑蘭複雜的軍事機構牽扯在一起，伊朗更和以色列透過空中、海上、陸地和網路進行長期的影子戰爭，而以色列則秘密瞄準伊朗境內軍事和核武設施，並殺害伊朗指揮官和科學家。

▲▼伊朗國防部今年2月公布相片，右為伊朗國產阿爾曼反彈道飛彈系統、左為「獵人3型」（Sayyad-3）飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗國防部今年2月公布相片，右為伊朗國產阿爾曼反彈道飛彈系統、左為「獵人3型」（Sayyad-3）飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

疑似和北韓在軍事上有合作關係的伊朗，更擁有能夠摧毀中東美軍基地和以色列的彈道飛彈與極超音速飛彈，包括從1990年代後期開始發展的泥石（Sejjil）中程彈道飛彈，總發射重量為2.36萬公斤，可以在2000公里的射程內提供約700公斤有效載荷。

伊朗革命衛隊所擁有的「海巴爾殺手」（Khaibar-Shekan）地對地中程彈道飛彈，則是以伊朗城市霍拉姆沙赫爾命名，其射程為2000公里、可攜帶1500公斤彈頭，完全由伊朗國產製造，可以突破敵方導彈防禦系統，精密度相當高。

而被視為伊朗導彈計畫重大發展的「伊瑪德」（Emad）國產長程飛彈，射程可以達到1700公里、載重750公斤，在精準度上更可以達到500公尺範圍以內，可以一路加以引導並掌控，直到擊中軍事目標為止。

▲▼伊朗陸軍今年1月在該國南部進行軍事演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗陸軍今年1月在該國南部進行軍事演習。（圖／達志影像／美聯社）

至於由伊朗研發中的地對地彈道飛彈「流星3型飛彈」（Shahab 3），其射程至少可以達到1280公里（810英里），若裝備較輕的彈頭時，則射程甚至可達到2000公里，主要可以用來攻擊大型軟目標（例如城市），能夠攻擊以色列、土耳其、俄羅斯、印度與沙烏地阿拉伯等國家，以北韓的蘆洞彈道飛彈（火星7號）為基礎發展，由伊斯蘭革命衛隊操縱。

帕韋（paveh）導彈則是由伊朗研發的一種新型遠程巡弋飛彈，射程可以達到1650公里，能夠潛在瞄準以色列或美國在中東地區的利益。

另外，伊朗還曾於去年5月展示首枚自主研發的「法塔赫-2」（Fattah-2，意為征服者）極超音速飛彈，其帶有極超音速滑翔裝置的飛彈使用液態燃料，射程可以達到1500至1800公里，可以達到15倍音速，優秀的機動性使敵方難以攔截。

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