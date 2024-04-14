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伊朗狂轟以色列5小時「未直接造成傷亡」　美專家：遠未達成目標

▲▼伊朗發動空襲，以色列防空系統開始運作。（圖／路透）

▲伊朗發動空襲，以色列防空系統發揮作用。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

伊朗13日深夜對以色列發動上百架無人機與飛彈空襲，有美國官員表示，襲擊大約持續了5小時。據以色列緊急醫療服務機構說法，目前並未發現伊朗空襲直接造成傷亡的情況。美國專家分析，如果伊朗目的是要懲罰或孤立以色列，那麼似乎遠遠未能達成目標。

根據CNN報導，兩名美國官員表示，伊朗對以色列發動的空襲目前似乎已經平息，空襲行動從13日深夜開始到14日凌晨，無人機與飛彈大約持續轟炸了5小時，但到了凌晨後發射次數似乎已有所下降。過程中，美軍作為協調防禦的一環，也攔截了部分準備飛往以色列的無人機。

不過，在伊朗無人機與飛彈襲擊逐漸消停的同時，在黎巴嫩的親伊朗組織真主黨（Hezbollah）14日凌晨也向以色列北部發射了一系列火箭彈。

▲▼伊朗13日空襲以色列，約旦首都安曼上空也出現閃光物體。（圖／路透）

▲伊朗13日空襲以色列，連鄰國約旦首都安曼上空也出現閃光物體。（圖／路透）

據以國緊急服務機構「以色列紅大衛盾會」（Magen David Adom）表示，目前為止，尚未接獲伊朗空襲直接導致人員傷亡的報告，但有31人在前往避難所的途中受到輕傷或因空襲引發了恐慌症。

另據紐約時報報導，以色列國防軍首席發言人哈加里（Daniel Hagari）證實，以色列一處軍事基地遭到輕微破壞，還有一名女童受傷，但未提供細節。以色列紅大衛盾會解釋，女童是被以色列攔截飛彈碎片擊中頭部而受到重傷，稍早已經將她送醫治療。

紐時引述兩名美國高級官員說法，美方初步評估認為，伊朗此次襲擊的規模，對以色列造成的損害相對有限。

前五角大廈中東事務高級官員、現任華盛頓近東政策研究所（WINEP）研究主任斯特勞爾（Dana Stroul）分析，「如果伊朗的目的是懲罰和孤立以色列，那麼它似乎遠遠沒有達到這個目標」。

斯特勞爾說，美國與以色列軍隊能夠抵禦複雜的攻擊，「考慮到這次襲擊的嚴重程度，很難想像以色列無法作出回應。」

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