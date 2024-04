拜登發聲明譴責伊朗！重申「堅定承諾」以國安全　將召G7會議回擊

▲美國總統拜登早前進入戰情室,聽取以伊最新戰報。(圖/翻攝拜登總統推特)

記者葉睿涵/綜合報導

伊朗在當地13日發動大規模空襲,報復以色列對大馬士革領事館的致命攻擊,同時警告美方不要插手兩國糾紛。隨後,美國總統拜登與以色列總理納坦雅胡對話,並發布聲明重申美國對以色列安全的「堅定承諾」。

JUST IN: The White House has released a statement from President Biden condemning Iran's attack on Israel.



Biden: "Tomorrow, I will convene my fellow G7 leaders to coordinate a united diplomatic response to Iran’s brazen attack." pic.twitter.com/dCpqeOObS8