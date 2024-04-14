拜登發聲明譴責伊朗！重申「堅定承諾」以國安全　將召G7會議回擊

▲美國總統拜登早前進入戰情室，聽取以伊最新戰報。（圖／翻攝拜登總統推特）

記者葉睿涵／綜合報導

伊朗在當地13日發動大規模空襲，報復以色列對大馬士革領事館的致命攻擊，同時警告美方不要插手兩國糾紛。隨後，美國總統拜登與以色列總理納坦雅胡對話，並發布聲明重申美國對以色列安全的「堅定承諾」。

JUST IN: The White House has released a statement from President Biden condemning Iran's attack on Israel.



Biden: "Tomorrow, I will convene my fellow G7 leaders to coordinate a united diplomatic response to Iran’s brazen attack." pic.twitter.com/dCpqeOObS8 — CBS News (@CBSNews) April 14, 2024

據CBS報導，拜登與納坦雅胡對話後，通過白宮發布聲明表示，他以「最強烈的態度」譴責伊朗與其在葉門、敘利亞和伊拉克的代理人，對以色列軍事設施發動前所未有的空襲行動。

聲明也指出，美軍在他的指示下，過去一周已向相關區域派遣了多架戰機與彈道飛彈防禦驅逐艦，幫助以色列「擊落幾乎所有來襲的無人機和飛彈」。

▲以色列被伊朗襲擊後與美國通話。（圖／翻攝自X）

拜登強調，他在剛剛與納坦雅胡的通話中，重申了美國對以色列安全的「堅定承諾」，「我告訴他，以色列表現出了非凡的防禦能力，甚至擊敗了前所未有的攻擊，向敵人發出明確訊號，即他們無法有效威脅以色列的安全」。

拜登進一步透露，美國將在14日召集七國集團（G7）領導人，協調對伊朗攻擊的聯合外交回應，「我們將與以色列領導人保持密切聯繫。雖然我們的部隊或設施今天沒有受到攻擊，但我們依舊會保持警惕，並將毫不猶豫地採取一切必要行動來保護人民」。