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伊朗稱已成功打擊以軍事目標　警告美國：介入就轟駐中東美軍

▲▼伊朗無人機飛抵以色列上空 。（圖／路透）

▲伊朗稱該國以成功打擊以色列軍事目標，並警告美國不要介入兩國糾紛 。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

以色列與伊朗雙雙證實，伊朗在當地13日從境內領土向以色列發動了廣泛空襲。隨後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）坦言，相關襲擊是伊朗對以色列攻擊其外交機構的報復性行動，同時警告美國不要介入兩國糾紛。

綜合外媒報導，伊朗在當地13日深夜向以色列發射逾百架無人機與飛彈後，伊斯蘭革命衛隊發布聲明指出，伊朗的行動為了報復「猶太復國主義政權的眾多罪行，其中包括了對伊朗駐大馬士革領事館的襲擊，以及在敘利亞犧牲的一些軍事指揮官和顧問」。

伊斯蘭革命衛隊表示，由於國際組織，特別是聯合國安理會，並未對以色列攻擊伊朗外交機構的行為作出譴責，因此伊斯蘭革命衛隊發揮了他們的戰略情報能力、飛彈和無人機，對以色列領土上的重要軍事目標發動襲擊，以作為伊朗對以色列罪行的回應。

伊斯蘭革命衛隊也透露，伊朗13日發動的襲擊行動已成功擊中以色列境內的某些目標，同時伊朗也警告美國政府，任何支持和參與損害伊朗利益的行為，都將招來伊朗武裝力量的反擊。此前，伊朗外交部也警示，如果美國介入戰事的話，駐紮在中東地區的美軍「將遭受打擊」。

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