以色列總理揚言回敬伊朗：若有人傷害我們　我們必將反擊





▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗向以色列發射上百架無人機，並稱已發射首波飛彈進行報復性攻擊。大批無人機現已進入以色列上空，以國防空系統鐵穹全面運作，耶路撒冷等地響起警報。以色列總理納坦雅胡稍早堅稱，如果有人傷害以色列，以色列必定還擊。

以色列總理納坦雅胡在特拉維夫的軍事總部召開戰時內閣會議應對，他表示若有人傷害以色列，必定遭遇還擊。

《華爾街日報》報導，伊朗駐聯合國代表團表示，這次是報復以色列對伊朗駐大馬士革領事館攻擊的報復行動，而且伊朗將此波攻擊視為結束；然而伊朗警告，「這件事已可視為結束」，但若以色列要繼續「犯下另一個錯誤」，伊朗將會展開更加強烈的報復，「這是伊朗與以色列流氓政權間的衝突，美國必須閃邊站！」

CNN駐地記者指出，目前聽到的爆炸聲幾乎都是無人機在空中遭攔截爆炸的聲響，並未聽到地面目標被炸的聲音，至少20至30架無人機已被攔截。

以國軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）13日晚間（台灣時間14日清晨），發布聲明影片，指引以色列平民待在防空避難處所，「我提醒你們，不論威脅從何處而來，當（空襲）警報響起時，你們必須進入避難處，並等待至少10分鐘的時間。」

哈加里繼續向平民喊話安撫民心，若必須在防空避難處待上更長時間，軍方會實時更新現況，「防空陣列已全面運作，並且正在攔截任何必須攔截的威脅。此時此刻，以色列空軍已經升空，準備好對抗任何威脅。」他也警告，可能會有大量攔截爆炸聲，已經殘骸從空中落下。