伊朗聯合國代表團宣布「軍事行動已結束」：再犯錯將更嚴厲回應

▲伊朗對以色列發動大規模空襲。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

以色列與伊朗雙雙證實,伊朗在當地13日從境內領土向以色列發動了廣泛空襲。隨後,伊朗駐聯合國代表團指出,德黑蘭在向以色列發射無人機後,現在認為該國針對大馬士革領事館遇襲的報復已結束。

據《華爾街日報》報導,伊朗發布聲明指出,「伊朗的軍事行動是根據《聯合國憲章》第51條『合法防禦』所進行。此次行動是為了回應猶太復國主義政權對我們大馬士革領事館的侵略。目前,此事已可被視為結束。不過,如果以色列政權再犯錯,伊朗的反應將會更加嚴厲。」

與此同時,伊朗也強調,軍方此次的襲擊「是伊朗和以色列流氓政權之間的衝突」,警告美國不要插手兩國之間的紛爭。伊朗外交部也警示,如果美國介入戰事的話,駐紮在中東地區的美軍「將遭受打擊」。

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli…