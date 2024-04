中東4國關閉領空！　聯合國安理會宣布開緊急會議「討論伊朗襲以」

記者張寧倢/編譯

伊朗13日從境內領土向以色列發射上百架無人機與飛彈空襲,包含以色列、約旦、伊拉克和黎巴嫩等中東4個國家皆關閉領空。聯合國安理會也表示,將在14日就伊朗襲擊以色列召開緊急會議。

▲伊朗無人機飛抵以色列上空 。(圖/路透)

根據紐約時報報導,即時飛機飛行追蹤工具Flightradar24的數據顯示,在伊朗對以色列領土發動直接空襲後,以色列、約旦、伊拉克和黎巴嫩的領空現已全部關閉。

擔任安理會輪值主席的馬耳他駐聯合國代表團表示,聯合國安理會將於14日下午召開緊急會議,討論伊朗對以色列的襲擊。

此前,以色列駐聯合國大使埃爾丹(Gilad Erdan)13日晚間在一封信函中,要求安理會召開緊急會議。他在信中表示,「這次襲擊是一次嚴重且危險的升級。」

Situation according to official NOTAMs at 21:35 UTC time.

* Iran airspace closed to VFR flights only.

* Jordan airspace closed.

* Iraq airspace closed.

* Lebanon airspace closed.

* Israel airspace closed. pic.twitter.com/vOeG2Qjcp4