中東4國關閉領空！　聯合國安理會宣布開緊急會議「討論伊朗襲以」

記者張寧倢／編譯

伊朗13日從境內領土向以色列發射上百架無人機與飛彈空襲，包含以色列、約旦、伊拉克和黎巴嫩等中東4個國家皆關閉領空。聯合國安理會也表示，將在14日就伊朗襲擊以色列召開緊急會議。

▲伊朗無人機飛抵以色列上空 。（圖／路透）

根據紐約時報報導，即時飛機飛行追蹤工具Flightradar24的數據顯示，在伊朗對以色列領土發動直接空襲後，以色列、約旦、伊拉克和黎巴嫩的領空現已全部關閉。

擔任安理會輪值主席的馬耳他駐聯合國代表團表示，聯合國安理會將於14日下午召開緊急會議，討論伊朗對以色列的襲擊。

此前，以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）13日晚間在一封信函中，要求安理會召開緊急會議。他在信中表示，「這次襲擊是一次嚴重且危險的升級。」