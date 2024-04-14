伊朗攻以波及鄰國！約旦擊落多架無人機　首都住宅區驚見飛彈殘骸

記者葉睿涵／綜合報導

伊朗在當地13日發射200多架無人機和飛彈，以報復以色列對大馬士革領事館的致命攻擊。儘管伊朗暫時只將戰場鎖定在以色列境內，但位於伊朗和以色列之間的約旦上空也出現了多架無人機和飛彈，首都安曼（Amman）一個住宅區更出現了飛彈的碎片。

▲約旦住宅區出現飛彈殘骸。（圖／翻攝自X）

《紐約時報》取得安曼居民胡拉尼（Ahmed Al Hourani）所拍攝的一段影片，顯示安曼上空在當地14日凌晨1點50分左右出現了多次閃光。與此同時，以色列上空也傳來了一連串的攔截聲，懷疑是伊朗的空襲觸發以色列防空系統後所引發的爆炸聲。

عمّان - مرج الحمام - دوار البكري

ياربّ تحمي البلد ياربّ سلّم .. يا رب سلم pic.twitter.com/vwAn3sx2KD — اسماء اليماني - Asma Alyamani⁩ (@asmaalyamani00) April 13, 2024

隨後，安曼一個住宅區的居民拍到，他們的住家附近出現了疑似來自飛彈的碎片，不過《紐約時報》暫時還無法確定這些碎片是伊朗飛彈的一部分，還是以色列或約旦攔截飛彈後所掉落的殘骸。

《紐約時報》指出，早前的影片顯示，無人機和飛彈侵入約旦領空後，約旦的防空系統似乎在約旦上空攔截了多枚飛彈，而約旦空軍也證實，他們已擊落多架從伊朗侵犯約旦領空，要飛往以色列的無人機。