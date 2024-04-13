快訊／水原恐「被關30年」！涉銀行詐欺罪　法院要求戒賭

▲水原一平因涉銀行詐欺罪，最重恐被判30年。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國大聯盟日籍球星大谷翔平的前貼身翻譯水原一平涉嫌竊取1600萬美元（約台幣5.1億元），他12日向當地司法機關認罪並被逮捕。法院隨後裁定以2.5萬美元（約台幣80.8萬元）交保。根據美國聯邦法律，水原一旦被定罪，最高可處100萬美元（約台幣3230萬元）以下罰金或30年以下有期徒刑。

根據《日本放送協會》報導，美國搜查當局11日以銀行詐欺罪起訴私自盜用大谷翔平帳戶1600萬美元的水原一平。水原3月底曾自爆這些金錢是為了償還大筆賭債。水原一平在當地時間12日上午前往司法機關認罪，隨即被捕，而洛杉磯法院也在日本時間上午6時左右（台灣時間上午5時）受理此案。

▲大谷翔平前翻譯水原一平身穿黑色西裝出庭。（圖／達志影像／美聯社）



相關手續在15分鐘內結束，法院隨即裁定水原可以2.5萬美元交保。此外，法院要求水原不得再連絡大谷翔平、不得再參與線上賭博，同時必須接受戒賭相關課程，下一次聽證會將在5月9日舉行。

水原的辯護律師最初曾承諾將與水原共同接受記者聯訪，但在完成法院手續後卻拒絕受訪，直接離開法院。

根據美國聯邦法律，如果是被以涉及欺瞞金融機構的銀行詐欺罪名起訴，一旦被定罪最高將處以100萬美元、30年以下有期徒刑，或兩者兼具。

水原當地時間12日下午1時47分步入法庭，身穿黑色西裝、白色襯衫，釦子則扣到最上面一顆。他本人與律師被安排坐在法庭右側座位。當時庭內開放50人旁聽，不過隨即滿席。