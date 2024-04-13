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水原一平出庭「露出淺笑」神情平靜！　日媒直擊：答話不緊張

記者張寧倢／編譯

美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊投手大谷翔平的前翻譯水原一平，因銀行詐欺罪嫌12日在洛杉磯的聯邦法院出庭，最終被裁定以2.5萬美元（約台幣80.8萬元）交保。有日媒直擊，水原出庭時臉上一度露出淺淺的笑容，髮型未變，但雙頰有些消瘦凹陷，在與律師對話的過程中顯得相當平靜。

▲▼大谷翔平隨行翻譯水原一平。（圖／路透）

▲大谷翔平和貼身口譯員水原一平涉嫌偷用大谷的資金參與運彩投注，遭美國檢方以銀行詐欺罪嫌起訴。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒Sponichi Annex報導，水原12日下午現身法庭時，身穿深色全套西裝，未打領帶，白色襯衫鈕扣扣到了最上面一個，腳上穿著黑色皮鞋，腳踝則戴著電子腳鐐，或許是因為走路有點不方便，在某些時候臉上還露出淺淺的微笑。

▲▼大谷翔平前翻譯水原一平出庭。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平前翻譯水原一平出庭畫像。（圖／達志影像／美聯社）

水原上一次露面是在3月20日道奇隊與教士隊在韓國進行的開幕戰，他出庭時仍留著跟當時一樣的髮型，但臉頰有些凹陷，和他在韓國開幕戰坐在替補席時的樣子相同。水原在法庭上與他的辯護律師弗里德曼（Michael Freedman）對話時顯得相當平靜，並未露出特別緊張的神情。

報導還稱，洛杉磯聯邦地院在水原一平出庭前1個多小時，外頭就聚集至少12台攝影機、15台相機，以及來自各家媒體的50多名記者，NBC、ABC、FOX等美國電視台陸續進行現場連線直播，足見水原涉嫌竊取大谷翔平資金涉賭一案引發全美高度關注。

美國司法部門透露，水原一平涉嫌從2021年11月至2024年1月匯款多筆賭金以參與運動博弈，期間獲利1億4225萬6769美元，賭輸的金額為1億8293萬5206美元，合併損失為4067萬8436美元（約新台幣13億1403萬元）。

►►►水原恐「被關30年」！涉銀行詐欺罪　法院要求戒賭

►►►水原想和大谷翔平、道奇球團道歉！　最新律師聲明曝

►►►水原80萬交保！　大谷翔平打破沉默：感謝司法部調查

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