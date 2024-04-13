小林紅麴案延燒　日本18種機能性食品「曾有健康損害報告」

▲日本厚生勞動省前往小林製藥已關閉的大阪工廠視察。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本小林製藥3月爆發紅麴保健品「傷腎」醜聞，累計造成5死、近200人住院。對此，日本消費廳也針對「機能性食品標誌」展開調查，竟發現高達18項產品都曾發生健康受損情況。

消費廳針對註冊「機能性標誌食品」的大約1700間企業、6800件產品進行調查後，竟發現18項產品曾被醫護人員提出健康損害報告，總案例數高達117件，涉及多達11間企業。

日本《共同社》報導，儘管117件案例中無人死亡，但部分企業卻聲稱「判斷認為沒有必要」，而未依照規定通報消費廳，使得「機能性標誌食品」制度有效性再次遭受質疑。

日本的「機能性標誌食品」制度2015年起實施，企業被要求提出科學證據，確保產品對健康的功能性及安全性，但與「特定保健用食品」不同，國家不會進行審查，因此企業必須負起把關的責任。

小林製藥紅麴案首度暴露這項制度的問題。儘管相關單位已在出問題的產品批次中驗出有毒天然化合物「軟毛青黴酸」，但至今仍未證明兩者間的因果關係。有專家分析，應該是在生產過程中混入青黴菌造成，而這也引起外界對於小林製藥工廠衛生管理安全的憂慮。