快訊／水原想和大谷翔平、道奇球團道歉！　最新律師聲明曝

▲美國大聯盟道奇隊日籍球星大谷翔平與前翻譯水原一平。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

大聯盟日籍球星大谷翔平前翻譯水原一平12日被法院裁定以2.5萬美元交保，而他的律師在聲明中指出，「他（水原）希望向大谷先生、道奇隊、美國大聯盟和他的家人道歉。」

水原的律師弗里德曼（Michael Freedman）在出庭後向ABC發出聲明指出，水原將繼續配合法律程序，「希望他能與政府達成協議，盡快解決此案，好讓他能夠承擔責任。」

弗里德曼表示，「他（水原）希望向大谷先生、道奇隊、美國大聯盟和他的家人道歉，正如法庭所指出的，他也急著替自己的賭癮尋求治療。」

▲水原一平的律師弗里德曼（Michael Freedman）。（圖／達志影像／美聯社）



水原12日向當局自首，並於下午首次出庭，最終法院裁定以2.5萬美元（約台幣80.8萬元）交保，附帶條件為禁止參與任何賭博、參加賭博成癮的諮詢治療、尋找新的工作並持續進行，另外也不得接觸任何有關本案的證人或受害者，包含大谷翔平在內。

水原的傳訊聽證會預定於5月9日舉行。

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