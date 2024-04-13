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快訊／水原一平戴腳鐐現身！法院裁定80萬交保　不得聯絡大谷

▲▼大谷翔平前翻譯水原一平出庭。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平前翻譯水原一平出庭。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國大聯盟日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平12日因涉嫌竊取大谷1600萬美元（約台幣5.1億元）遭逮捕，並於12日下午出庭，當時他身穿白色襯衫、藍色西裝，而腳踝上則戴著電子腳鐐。法院裁定以2.5萬美元交保，附帶交出護照、不能聯絡大谷等條件。

▲▼美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊日籍球星大谷翔平與隨行翻譯水原一平。（圖／路透）

▲水原一平涉嫌盜用大谷翔平1600萬美元。（圖／路透）

根據CNN報導，美國當局11日以銀行詐欺嫌疑起訴水原，而他12日上午向司法當局自首且被逮捕，並於當天下午出庭。最後法院裁定，水原可以2.5萬美元（約台幣80.8萬元）交保，但附帶交出護照、不與被害人大谷聯絡、不進行線上任何賭博；此外，作為特別條件，水原必須接受戒除賭博依賴症的相關治療計畫。

水原12日下午身穿白色襯衫、藍色西裝，而腳踝上則戴著電子腳鐐出現在法庭，最後監督聽證會的法官同意水原律師的要求，解除了電子腳鐐。

水原的傳訊聽證會預定於5月9日舉行；預計他會在聽證會上提出抗辯。

NHK指出，銀行詐欺罪若被起訴定罪，將被處以100萬美元以下罰款，或30年以下監禁，或兩者兼俱。

►大谷翔平是清白的！　檢察官舉出5大點、4項證據證明
►水原每天下注25次！積欠13億賭債　向銀行「謊稱是大谷」私自匯款
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