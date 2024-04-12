CT照出「可疑陰影」醫生卻不在意！發現已3期　日老翁肺癌逝

▲日本名古屋大學醫院傳出多起醫療疏失，導致病患錯失治療時機死亡。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本一名男子2016年在名古屋大學醫院接受電腦斷層掃描，當時已照出肺部有不明陰影，但是醫師卻漏看檢查報告，導致男子直到2019年才確診肺癌，由於確診當時已經肺癌3期，無法進行手術，錯過黃金治療時機，使得該名男子最終於2022年病逝。令人震驚的是，名古屋大學在2016年後光是因同樣理由導致患者死亡的個案就有6例。

根據《朝日新聞》報導，死亡的80多歲男性2016年3月因為腹部疼痛前往醫院就醫，並在名古屋大學醫院接受電腦斷層掃描。負責檢查的放射科醫師在檢查結果中，發現男子的肺部有不明陰影，因此在診斷報告上註記「建議3個月後再重新檢查」，並將病歷轉交給負責醫師。

然而當時接手的醫師卻沒有詳閱診斷報告，未進行二次檢查，導致男子直到2019年7月才確診肺癌，而發現時早已惡化至3期，是無法進行手術的狀態。

名古屋大學醫院2016年後因為同樣過失導致病患錯過黃金治療時機而死亡的案例就有6例。對此，名古屋大學醫院4月11日下午召開記者會公開道歉，院長丸山彰一謝罪稱，「我們的醫療行為非常不適當，對此深感抱歉。」