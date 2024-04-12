日26歲變態社福員工「性侵20女嬰」！　藏1200部自拍兒童色情片

記者王佩翊／編譯

日本一名26歲男子在社群網站上傳性侵2名女嬰的兒童色情片後遭人通報，警方獲報調查，逮捕曾經在兒童社福機構任職的嫌犯，更在其手機內搜出1200則自拍的兒童色情影片與照片，粗估受害女童超過20人，而他11日已被四度逮捕。

根據《朝日電視台》、《埼玉新聞》報導，來自大阪府的26歲無業男子藤原凌2023年3月在社群軟體多次上傳兒童色情片，並在網站中暗示自己在埼玉縣的兒童社福機構工作。而他的惡行隨後也遭到民間志工團體舉報。

埼玉縣警方獲報後展開調查，並確定藤原凌2023年1月24日、2月10日在兒童社福機構內，觸摸、性侵2名2歲以下女嬰的身體，並用手機拍下整個過程。警方將其逮捕後，在他的手機內搜出1200則自拍的兒童色情影片或照片，預估還有其餘犯行，且至少有超過20名女童受害。

埼玉縣警署少年課與行田署的聯合搜查小組11日依強制猥褻、強制性交、違反兒童買春暨色情禁止法等嫌疑，四度逮捕藤原凌。

藤原凌離開埼玉縣的兒童社福機構後，也曾經在其他縣市的兒童社福機構任職，警方懷疑他以相同手法在其他社福機構犯案，因此將持續展開搜查。

儘管藤原凌已是第四次因為猥褻、性侵女童遭逮，但是他在面對警方訊問時，依舊保持緘默，拒絕認罪或是配合調查，目前則是遭檢方依強制猥褻等罪名起訴。