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南韓調查：每100名成年人　就有3人「曾吸食大麻或嗑藥」

▲▼大麻。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓成年人曾服用大麻或其他毒品比例高達3.1%（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

在南韓，毒品與非法藥物濫用等問題在近年來變得愈來愈嚴重。一項統計指出，南韓國內平均每100名成年男女中，有高達3人表示曾經有過吸食或濫用毒品的經驗，至於青少年曾濫用毒品者的比例則高達2.6%。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓食品醫藥品安全處今（12）日公布「2023年毒品類危害觀念實態調查」，隨著近年來年輕族群違法藥物濫用的問題日益嚴重，該調查針對成年男女進行統計，結果顯示高達3.1%的受訪者透露曾經服用過大麻、古柯鹼、未經處方的麻醉藥物，等於每100人之中就有3人有吸食毒品的經驗，至於青少年受訪者濫用藥物比例則達2.6%。

而周邊親友（家人、友人、同儕）是否有可能吸食大麻等非法毒品？回答「是」的成年人比例為4.7%、而青少年則為3.8%；至於認為親友有可能服用精神活性藥物者，成年人比例為11.5%、青少年為16.1%。

如今，南韓已經不是「毒品清淨國」，高達86.3%的成年人、70.1%的青少年認為南韓已經遭受毒品汙染，而92.7%的成年人、84.4%的青少年甚至認為南韓國內毒品與非法藥物濫用問題相當嚴重。

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