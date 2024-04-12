北韓崔龍海接機！趙樂際率中國代表團抵達平壤　會談同意深化合作

▲趙樂際率領中國黨政代表團出訪平壤，和北韓崔龍海展開會談，並出席歡迎宴會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中國、北韓（朝鮮）今年迎來建交75周年紀念。隨著美國、日本、南韓強化軍事同盟間的合作，北韓在經歷新冠疫情摧殘後也開始恢復和俄羅斯與中國之間的關係。為此，趙樂際率領中國黨政代表團於昨（11）日抵達平壤，並與北韓崔龍海展開會談，雙方針對地區情勢交換意見，一致同意深化兩國高層交流。

根據《韓聯社》，隨著北韓與中國迎來建交75周年紀念，中國最高領導層第三號人物、中共中央政治局常委趙樂際受平壤當局邀請率團出訪北韓，並由北韓最高人民會議常任委員長崔龍海在平壤順安國際機場迎接，北韓在平壤萬壽台議事堂舉辦宴會款待，外界關注中國國家主席習近平是否有可能在年內與北韓最高領導人金正恩舉行會談。

▲▼崔龍海11日在平壤順安國際機場迎接趙樂際的到來。（圖／達志影像／美聯社）

中國外交部指出，趙樂際在會談上向崔龍海表示，「隨著今年迎來『中朝友好年』，中國盼能藉此機會深化雙方之間的高層交流，並強化互惠合作關係」，表達有意願持續推動在人力、文化交流、戰略合作、中朝關係等領域上的發展。

趙樂際甚至引用習近平的發言，「中國鞏固、發展和朝鮮（北韓）之間的關係，是我方始終一貫、亙古不變的戰略方針。」

崔龍海則強調，北韓與中國之間的友誼是根深蒂固、歷史悠久的血盟關係，是兩國之間相當珍貴的遺產。

崔龍海表示，「在金正恩總書記和習近平總書記的戰略領導下，兩國親善（友誼）關係已迎來新的轉捩點。期盼朝鮮（北韓）和中國能夠攜手，在兩國領導人的帶領下，以朝中建交75周年和友好年為契機，深化在各領域上的交流合作，並持續發展兩國之間的友好合作關係。」

▲中共中央政治局常委趙樂際。（圖／達志影像／美聯社）

趙樂際和崔龍海兩人還針對韓半島（朝鮮半島）情勢交換意見，並在各領域的合作文件上簽名，包括免除兩國間的外交與公務簽證、翻譯並出版兩國間的古典文學作品、海關檢疫、電視與廣播、郵務系統等。

據悉，趙樂際是自從去年8月北韓重新開放邊境並恢復與中國交流後，造訪北韓的最高級別政治人物。