日本人口流失問題嚴重！過去1年「減少83萬人」　相當一座政令都市

▲日本國內人口去年減少了83萬，相當一座大阪府堺市（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本面臨嚴重的少子化、高齡化現象，未來勞動人口的減少恐將引發國安危機。在政府一項調查發現，過去一年來日本人口減少了83萬7000多人，相當於一座城市的人口，若以日本國內政令級指定都市去換算，就如同一年來少掉了大阪府堺市的居民。

根據日媒《富士新聞網》、《共同社》，日本總務省今（12）日公布一項統計數據，指出截至去年10月1日，若包含在日本居留超過3個月的外籍人士，則日本國內的總人口數有1億2435萬2000人，比起前一年減少了59萬5000人（-0.48%），已經連續13年呈現人口減少的跡象。

不過，若只是單純計算日本國內的日本人人口，則截至去年10月一共有1億2119萬3000人，比起前一年減少了83萬7000人（-0.69%），相當於大阪府堺市（約82萬人），且人口減少的現象持續了12年之久，每年人口減少的幅度有擴大趨勢。

而未滿15歲的人口則為1417萬3000人，比起前一年還要減少32萬9000人；至於65歲以上人口則為3622萬7000人，比起前一年還要減少9000人。

報導指出，日本國內15至64歲的勞動人口今年為7395萬2000人，比起去年減少了25萬6000，佔總人口比率為59.5%。總務省關係人士分析，少子化問題進展快速，對於日本國內人口的消長造成重大影響。