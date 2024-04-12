　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

NFL前球星OJ辛普森癌逝！涉殺妻案「無罪釋放」　搶劫綁架被判33年

▲▼前職業美式足球聯盟NFL球星、曾任演員的辛普森（O.J. Simpson）癌逝。（圖／路透）

▲前職業美式足球聯盟NFL球星、曾任演員的辛普森（O.J. Simpson）癌逝。（圖／路透）

文／中央社華盛頓11日綜合外電報導

前職業美式足球聯盟NFL球星、曾任演員的辛普森10日辭世，享壽76歲。他一生最轟動的事件要屬被控謀殺前妻，刑事審判獲判無罪，卻輸掉民事訴訟，之後又因搶劫和綁架案入獄。

路透社報導，辛普森（O.J. Simpson）的家人11日在社群媒體貼文表示，辛普森在抗癌後於10日過世。

辛普森被暱稱為「果汁先生」，是1960年代末與1970年代最出色又受歡迎的運動員之一。

辛普森克服童年疾病，成為南加州大學（University of Southern California）傑出跑衛，並贏得象徵年度最佳大學球員的海斯曼獎（Heisman Trophy）。後來他效力於NFL水牛城比爾隊（Buffalo Bills）和舊金山49人隊（San Francisco 49ers），締造輝煌生涯紀錄，還入列職業美式足球名人堂（Pro Football Hall of Fame）。

辛普森充分運用球星光環，退役後擔任體育節目解說員、從事廣告代言活動，甚至進軍好萊塢（Hollywood），出演「笑彈龍虎榜」（Naked Gun）系列等電影。

▲▼前職業美式足球聯盟NFL球星、曾任演員的辛普森（O.J. Simpson）被控謀殺前妻，刑事審判獲判無罪，卻輸掉民事訴訟。（圖／路透）

▲▼辛普森被控謀殺前妻，刑事審判獲判無罪，卻輸掉民事訴訟。（圖／路透）

▲▼前職業美式足球聯盟NFL球星、曾任演員的辛普森（O.J. Simpson）被控謀殺前妻，刑事審判獲判無罪，卻輸掉民事訴訟。（圖／路透）

然而1994年6月12日這天一切都變了。辛普森的前妻妮可（Nicole Brown Simpson）及她的男性友人高曼（Ron Goldman）被發現死在她的洛杉磯（Los Angeles）住家外。

辛普森很快被認為涉有重嫌，被要求向警方自首。但案發5天後，他乘坐自己的白色福特Bronco，和一名昔日隊友一起逃亡，與警方在洛杉磯公路上演一場「慢車追逐」後被捕，辛普森被依謀殺罪起訴。

緊接而來的是美國20世紀最惡名昭彰的審判之一，受到媒體大篇幅關注。辛普森擁有一支昂貴且富有個人魅力的夢幻律師團隊為他辯護。1995年，辛普森在美媒形容的「世紀審判」中獲判無罪，躲過牢獄之災。

但妮可與高曼的家人隨即在民事法院對辛普森提起不當致死訴訟，這時辛普森並無夢幻律師團隊相助。1997年，加州聖塔蒙尼加（Santa Monica）一個陪審團判決辛普森對兩人之死負有法律責任，下令支付3350萬美元的損害賠償。

這起民事訴訟後，辛普森部分財產被拿走或拍賣，包括在他美式足球職涯中的紀念品，藉此幫忙支付他積欠的損害賠償金。

2007年，辛普森夥同5人前往拉斯維加斯（Las Vegas）一家賭場飯店，其中至少兩人攜帶槍枝，他們從兩名商人手中，搶走價值數以千計美元的運動紀念品。

為此，辛普森被控武裝搶劫、持槍綁架等12項罪名，隔年10月3日遭到定罪，當天恰逢辛普森被控殺害前妻獲判無罪13週年。辛普森聲稱只是試圖拿回屬於自己的財產，被判處33年徒刑。

辛普森在內華達州監獄度過9年光陰後，2017年假釋出獄，搬進拉斯維加斯一處社區。

ET快訊
朴寶藍「喝酒去廁所」猝逝！　友人嚇壞⋯警方屍檢查死因
快訊／士林32人上吐下瀉　蔣萬安曝原因：民眾自設水源
工地開挖…隔壁戶「牆裂傾斜」！　疏散11戶
朴寶藍前男友是徐仁國！　男方曾公開認愛
快訊／北市府員工餐廳「20食材、調味品過期」　重罰208萬＋
北市童硬腦膜出血急送醫　蔣萬安：傷勢恐非1、2天造成
上櫃公司董事涉黑箱！　黑衣人護航爆衝突
國道下車檢查　男遭「2車連撞」慘死
朴寶藍生前IG最後發文！8天前才發新歌
水原每天下注25次！積欠13億賭債　向銀行「謊稱是大谷」私自

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

憂伊朗報復以色列　德漢莎航空宣布「停飛德黑蘭航班」至13日

水原每天下注25次！積欠13億賭債　向銀行「謊稱是大谷」私自匯款

NFL前球星OJ辛普森癌逝！涉殺妻案「無罪釋放」　搶劫綁架被判33年

岸田文雄美國會演說「全程英語」　矢言與美共擔全球責任

5歲兒YouTube搜「裸體、胸部」媽嚇壞！　專家：別一昧禁止

日本獨旅「行李箱放廁所外」遭陌生人偷翻！　網警告：不單純

美國務卿籲各國出力　約束伊朗勿攻擊以色列

蘋果等科技股領漲　那指勁揚271點、台積電漲0.67％

瑞士6月要辦烏克蘭和平會議　俄羅斯笑了：我們沒參加就毫無意義

「女優封口費案」4／15開庭　川普要求延審再度被拒

康老師愛貓清晨再現身 步伐緩慢爬殘壁

天王星「一隻雞」獲救！

天王星大怪手挖頂樓！4雞緊急飛逃1雞腳卡住掛半空

花蓮搜救犬「突跳進溪水」 游完繼續尋找新加坡夫妻

一代望族殞落！　永豐棧何家10年27億家產淪法拍

白癡公主.茵聲合體李明珊狂歪樓　「比胸部大小」她自嘲：我是圖釘

3貓待援！愛貓男爆發口角天王星受災戶痛哭吐血

吳宗憲爆黃子佼拍少女裸照 夜夜秀消音｜20240411 ET午間新聞

統神對決苗博雅被電爆！　寫307字道歉：是我無知

A-Lin登日本「THE FIRST TAKE」　一鏡到底飆《有一種悲傷》

憂伊朗報復以色列　德漢莎航空宣布「停飛德黑蘭航班」至13日

水原每天下注25次！積欠13億賭債　向銀行「謊稱是大谷」私自匯款

NFL前球星OJ辛普森癌逝！涉殺妻案「無罪釋放」　搶劫綁架被判33年

岸田文雄美國會演說「全程英語」　矢言與美共擔全球責任

5歲兒YouTube搜「裸體、胸部」媽嚇壞！　專家：別一昧禁止

日本獨旅「行李箱放廁所外」遭陌生人偷翻！　網警告：不單純

美國務卿籲各國出力　約束伊朗勿攻擊以色列

蘋果等科技股領漲　那指勁揚271點、台積電漲0.67％

瑞士6月要辦烏克蘭和平會議　俄羅斯笑了：我們沒參加就毫無意義

「女優封口費案」4／15開庭　川普要求延審再度被拒

士院法官墜樓亡！曾受命審「台版柬埔寨案」　生前傳訊給妻留遺言

2022國慶煙火用到中國製無人機「藏資安風險」　監院要求政院檢討

男吃安眠藥代駕翻車「擋風玻璃破碎」　負傷走4百米…竟是無照駕駛

戴資穎止步亞錦賽16強難過吐心聲　下周世界排名恐跌到第5

快訊／士林32人上吐下瀉原因曝　蔣萬安：「民眾自設水源」大腸桿菌過高

朴寶藍剛推新歌「喝酒去廁所」突猝逝　友人嚇壞⋯警方屍檢查死因

地震受創持續救災！花蓮4月7場職棒例行賽　聯盟決議異地擧行

衛采製藥捐百萬賑災　300箱營養補給飲品贈救災人員加油打氣

慈妹出國被拍「未P原圖」C級上胸全看光！真實身材現形…她認：我超懶

雲南職校被爆「強制進學生廠打螺絲」日薪1126元校方還要抽成

陸男騎單車「翹孤輪跨池塘」　沿池中花圃彈跳穩定度超高

國際熱門新聞

日全食轉播突切畫面　驚見超巨大睪丸

越南女首富詐騙3900億「被判死刑」

前美式足球明星O.J.辛普森病逝

水原每天下25注　向銀行「謊稱是大谷」匯款

快訊／越南女首富張美蘭遭判死刑

31歲台男遭爆頭藏屍行李箱　槍手是台灣人

獨旅「行李放廁所外」遭偷翻　網：不單純

瑞士辦俄烏和平會議　克宮回應了

菲律賓「首派戰機」參加澳洲軍演

女優封口費案4/15開庭　川普要求延審被拒

普丁官邸旁2男1女交疊　海灘3人激戰

蘋果等科技股領漲　那指勁揚271點

男性侵15歲姪女　女友「砍斷他陰莖」沖馬桶

2男飯店墜樓亡　警驚見2女陳屍房間

更多熱門

相關新聞

前美式足球明星O.J.辛普森病逝

前美式足球明星O.J.辛普森病逝

1994年因為被指控殺害妻子、好友而受到全球關注的前美式足球球星辛普森（O. J. Simpson）10日在美國拉斯維加斯去世，享壽76歲。辛普森的家屬11日也在社群平台X公布他的死訊。

陸股台資上市公司滬電創辦人吳禮淦逝世　剛剛辭職不到10天

陸股台資上市公司滬電創辦人吳禮淦逝世　剛剛辭職不到10天

詐騙犯入獄又詐獄友　得手70萬元

詐騙犯入獄又詐獄友　得手70萬元

12歲槍手校園射殺1死2重傷！恐免擔刑責

12歲槍手校園射殺1死2重傷！恐免擔刑責

35歲前NFL球員被發現陳屍住所

35歲前NFL球員被發現陳屍住所

關鍵字：

NFL辛普森職業足球犯罪逝世

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南韓女歌手朴寶藍過世！

租客藏10加侖汽油點火　拉買家、律師陪葬

開嗆苗博雅把自己當勝利者！統神再淚崩

夫妻「祖父母」竟是兄妹　結婚4年被判無效

存款最慘只剩900！無業人妻辦信用卡見額度驚呆

即／惡作劇洗潔劑倒湯桶！雲林10學生送醫

曾為黃子佼刺青「很欣賞他」！謝和弦蓋掉了

快訊／士林地院法官墜樓！　送醫搶救不治

即／必比登推薦「康樂街牛肉湯」宣布永久停業

Joeman遭前任爆「情緒不穩動手」　百靈果Ken回留言

LINE隱藏功能曝「一秒複製整排訊息」！網看呆

快訊／APPLE生下兒子！超美產後照曝光

即／前台南最淫貪官獄中自殘　送醫縫3針

Joeman脫口秀提「前女友」　本尊怒打臉：被消費！

水原一平從大谷帳戶共竊取達5.1億台幣

更多

最夯影音

更多

康老師愛貓清晨再現身 步伐緩慢爬殘壁

天王星「一隻雞」獲救！

天王星大怪手挖頂樓！4雞緊急飛逃1雞腳卡住掛半空

花蓮搜救犬「突跳進溪水」 游完繼續尋找新加坡夫妻

一代望族殞落！　永豐棧何家10年27億家產淪法拍

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面