茶包沖幾次最好喝？網熱議「泡到沒味道為止」　知名大廠解答了

▲近日茶包回沖次數在日本社群平台引起熱議。（圖／VCG）



實習記者任庭儀／編譯

日本一名網友在社群平台X針對茶包的使用習慣發問，沒想到意外引起網友熱烈討論，有人說只沖一次就丟太浪費了，會泡到沒味道為止，但也有人不認同這種作法，認為第二泡味道和香氣就消失了，熱烈討論也引來知名茶包大廠立頓（Lipton）現身解答。

日媒J-CAST報導，日本網友@komasuke_design在社群平台X表示，他曾不經意在聚會上提到「紅茶茶包最少也要沖泡兩次再丟吧？」結果現場氣氛瞬間就冷掉了，大家支支吾吾沒有正面回應，讓他忍不住好奇到網路上發問。

這篇貼文引來眾多網友分享自己使用茶包的經驗，各式各樣的答案都有，有些人表示「我會泡到沒有味道為止」、「真的有人泡一次就丟掉了嗎？」、「就連正規茶館都會提供回沖的熱水」，不過也有人覺得「第二泡味道和香氣就消失了」、「茶迷只接受泡一次，如果是咖啡愛好者就會泡兩次」。

從網友多樣的回覆來看，茶包沖泡的次數因人而異。討論熱度之高，茶包大廠立頓發言人也現身解答民眾的疑惑，基本上立頓建議一次性沖泡口感最佳，第二泡雖然茶水還能沖出顏色，但味道已經不如第一泡濃烈。不過發言人也說「茶包沒有絕對正確的使用方法，消費者喜歡的話多次沖泡也沒問題。」