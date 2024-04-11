外送沒附吸管　奧客大鬧咖啡廳「逼店長下跪道歉」！離譜畫面曝

▲ 客人因少了吸管要求店長下跪。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／編譯

南韓發生一起離譜事件，一名女子點了飲料外送卻發現店家少送吸管，竟找上門要求店長下跪道歉，令這名店長滿腹委屈，監視器畫面透過媒體曝光後掀起公憤。

根據SBS報導，本案發生於京畿道始興市一間咖啡廳，一名女子4日打電話到店裡反映，外送的飲料未附上吸管，老闆趕緊請外送員補送吸管及蛋糕表示歉意，但因地址有誤較晚送到，未料女子為此找上咖啡廳，要求店長親自道歉。

監視器畫面可見，這名女子拎著一袋飲料走進店門，和女店長短暫對話後，女店長竟走出櫃檯，在女子面前下跪。

女子一邊拿手機拍下她下跪的模樣，口中還一邊怒吼，「這就是服務業的態度嗎？不要這樣做生意啦，妳覺得你們在這個社區活得下去嗎？」且怒罵整整5分鐘才離去，令路人都忍不住停下腳步圍觀。

店長事後說明，女子上門抗議後她馬上道歉，但女子仍表示強烈不滿，只好問她「您希望我怎麼做」，對方便要求「至少要下跪吧」。當時店長一心想趕緊化解衝突，才會下跪向她道歉，未料對方見狀還嗆她，「怎麼這麼輕易就下跪啊？」

女子則聲稱，店長說要重新送上吸管態度很差，「如果她早點道歉就不至於下跪了。」但店長因這起事件飽受衝擊，出現持續頭痛、頭暈、嘔吐及胃炎症狀，也對應對客人產生陰影，受訪時忍不住落淚，8日已向警方控告女子涉嫌妨害業務及侮辱罪。

這段影片曝光後掀起網友公憤，紛紛留言指責，「沒吸管的話直接就口喝不就好了，這樣會有報應的」、「沒經過同意就拍照，店長還要告她侵犯肖像權」、「看的人都想幫她道歉了，店長加油」、「這種人為什麼要馬賽克」。