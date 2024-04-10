應對中國威脅！AUKUS啟動商議　美高官：考慮也將南韓納入第二支柱

▲美軍在美日韓聯合軍演出動卡爾文森號航空母艦。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／編譯

為了嚇阻中國在印太地區擴張軍事力量所帶來的威脅，澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）今年起計畫與其他國家展開商議，在涉及尖端軍事技術研發的「第二支柱」陣容中，繼先前透露將優先納入日本，如今就連南韓也被列入考慮範圍。

根據《韓聯社》，先前澳洲、英國、美國三國國防部長發表聯合聲明，強調雖然由英、美協助澳洲取得配備常規武器核動力潛艦的「第一支柱」並不會新增成員，但「第二支柱」將納入額外合作夥伴，相關商議從今年起展開，美國白宮高層關係人士透露，除了日本以外，南韓、加拿大、紐西蘭等國也被列入考慮範圍。

美國白宮國家安全會議（NSC）高層關係人士在回覆《韓聯社》書面提問時表示，「AUKUS第二支柱的合作對象除了日本以外，能夠帶來獨特優點的南韓、加拿大、紐西蘭等多個夥伴也被列入考慮加入範圍。」

報導指出，雖然只是美國政府高層關係人士的單方面發言，但卻是南韓首度被提及列入AUKUS第二支柱合作夥伴的考慮對象。

據悉，AUKUS第二支柱涉及極超音速武器、量子運算、人工智慧（AI）、電子戰、水下能力等高科技軍事領域。對此，南韓政府則表示持開放態度。

另外，美國國防部長奧斯汀於當地時間9日在參議院軍事委員會「2025財政年度」預算案聽證會上強調，美國將與南韓、日本等同盟國共同修訂擴張遏制承諾，強化美韓、美日韓合作，其中包括分享情報、聯合軍演、共同分享飛彈警報情報、增加美軍在韓半島（朝鮮半島）的循環部署，以求應對北韓針對美國本土的核武與導彈威脅。

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