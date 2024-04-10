南韓國會選舉今登場！投票率可望「超過70%」　左右尹錫悅政權命運

▲南韓10日進行總選，選出300席的國會議員。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（10）日舉行第22屆總選，全國總共有4428萬名選民，選出一共300席國會議員，對於目前尹錫悅政府的執政黨國民力量無疑是一場「期中考」，此次投票率是否能超過70%受到關注，預計最晚明（11）日清晨最終開票結果出爐，一旦執政黨未能掌握過半席次，尹錫悅恐將成唯一一位5年來朝小野大的總統。

根據《韓聯社》，南韓10日舉行第22屆總選（國會議員選舉），在全國1萬4259間投票所實施，影響未來4年在國防、政治、民生經濟、不動產等多方面的法案，此次總共需要選出254席地區國會議員、46席政黨比例代表（相當於我國不分區立委），若扣除先前5至6日已經參與事前投票的選民，今天剩下3034萬名選民可以至投票所投下神聖的一票。

此次總選的最終投票時間開放至晚間6時（台灣時間下午5時）為止，晚間6時30分後開始進行開票。

南韓中央選舉管理委員會表示，此次總選的總投票率可能介於70至80%之間，預計地區國會議員開票總結果會於11日凌晨2時前後出爐，至於需要根據各政黨得票率進行分配的比例代表結果則於11日上午6時出爐。

此次總選的焦點，著重在以下政黨，包括由黨代表李在明率領的最大在野黨共同民主黨、執政黨國民力量、綠色正義黨（前身為正義黨）、由前國務總理李洛淵（來自共同民主黨）創建的新未來、由前國民力量黨代表李俊錫創建的改革新黨、由文在寅時期的前法務部長曹國創建的祖國革新黨等。

在地區國會議員選舉中，一共有21個政黨參與；至於在比例代表，則有38個政黨出席。由於此次總選的比例代表分配採取「準連動型比例制」，為了防止得票率所分配的席次受到影響而減少，南韓兩大政黨在比例代表選舉中成立衛星政黨參選，分別為國民的未來（國民力量）、共同民主聯合（共同民主黨）。

在2022年地方首長選舉旗開得勝後，對於邁入執政第3年的尹錫悅政府和執政黨國民力量而言，此次總選無疑是一場期中考，一旦尹錫悅所在的政黨無法挽回「朝小野大」的趨勢，則尹錫悅將成為南韓憲政史上唯一一位執政5年跛腳總統，而若獲得過半席次，則未來有機會透過國會立法推動國政。

▼國民力量非常對策委員長韓東勳9日晚間在首爾造勢發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲共同民主黨黨代表李在明9日在首爾造勢場合發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

此次總選，國民力量預估將一共拿下110至130個席次；至於共同民主黨則預估拿下120至151個席次，甚至有拿下過半以上席次的可能。

在比例代表選舉中，可能將形成了國民力量（衛星政黨：國民的未來）、共同民主黨（衛星政黨：共同民主聯合）、由曹國成立的祖國革新黨「三強鼎立」的局面，至於綠色正義黨、新未來、改革新黨則爭取得票率能夠超過3%，否則無法獲得比例代表席次分配。

另外，此次總選的投票率究竟是否能夠超過70%，備受外界關注，一旦延續事前投票時的熱度，則投票率可能超過70%，創下21世紀以來的總選最高紀綠。明知大學政治外交學系教授申率指出，「由於兩大政黨的支持者各自歸隊，因此投票率預估可能會介於65至69%。不過若兩大陣營競爭激烈，則投票率也有可能超過70%。」