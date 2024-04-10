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南韓選舉期中考！國民力量目標奪回首都圈　民主黨誓言下架執政黨

▲▼國民力量非常對策委員長韓東勳9日晚間在首爾造事發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲國民力量非常對策委員長韓東勳9日晚間在首爾造勢發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（10）日進行第22屆總選，投票選出一共300席國會議員。由於此次事前投票率創下新高，被認為是兩大政黨支持者歸隊的現象，其中票數差距極小的「搖擺選區」被預估多達50至60處。為此，兩大政黨領導人昨（9）日晚間分別在首爾造勢，國民力量打算扭轉首都圈選情，共同民主黨則呼籲選民審判尹錫悅政府。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，首都圈選情被認為共同民主黨更占優勢，為此執政黨國民力量共同對策委員長韓東勳（前法務部長）分別前往15處造勢場合，從東大門、城東、廣津、江東、松坡、銅雀、永登浦、陽川、江西、麻浦、西大門至龍山和清溪川等，盼能守住保守派陣營的「漢江防線」，甚至奪下由共同民主黨掌握的選區。

韓東勳呼籲選民和支持者踴躍投票，「今天是拯救大韓民國的日子，避免國家退回過去，就連一張票也嫌不夠！究竟是為了那一張票而後悔30、40年？還是『奮鬥12個小時』（指投票時間：上午6時至下午6時），為了保衛國家而奮鬥，使未來10幾20年後我們不會愧對子孫？」

韓東勳表示，「就連遠在海外的民眾，都特地為了捍衛國家而坐飛機飛回來投票，我們最需要的就是這種態度。那一群人（指共同民主黨和曹國的祖國革新黨）已經在開香檳慶祝了，我們必須阻止他們，只有你們能夠以愛國之心拯救國家了。」

▲▼共同民主黨黨代表李在明9日在首爾造勢場合發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲共同民主黨黨代表李在明9日在首爾造勢場合發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

至於「最大在野黨」共同民主黨則向選民們呼籲「審判尹錫悅政府」，黨代表李在明9日晚間在出席首爾中央地方法院、結束和大庄洞等弊案相關庭審後，便直接趕往首爾市龍山區的造勢現場。

首爾市龍山區具有象徵性，除了是現今南韓總統辦公室的所在地，兩大政黨候選人也面臨激烈競爭，國民力量候選人為尹錫悅的心腹、前統一部長權寧世，至於共同民主黨的候選人則為姜泰雄。

李在明表示，「這個國家在經濟、民生、國防、和平、民主主義等所有方面都在退步，全國百姓因為國政失敗而受苦，若未來也無改善跡象，則賦予權利的國家的主人則必須予以懲罰。大家必須踴躍投票，才能贏得這場選舉。」

李在明痛批為維繫政權安定而流淚的國民力量是「鱷魚的眼淚」。他表示，「國民將權力交給（執政黨），結果他們卻濫用權力做壞事，最後只好向國民求救。若我們同情鱷魚的眼淚，則接下來只會換我們流血流淚。」

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