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潛逃外國27年！歐洲殺人犯逃獄娶韓女「歸化韓籍」　遭南韓識破遣返

▲▼阿爾巴尼亞男子沙西尼犯下竊盜殺人罪後逃獄入境南韓。（圖／翻攝自YouTube@MBCNEWS）

▲阿爾巴尼亞男子沙西尼犯下竊盜殺人罪後逃獄入境南韓。（圖／翻攝自YouTube@MBCNEWS）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近成功破獲一起潛藏多年的國際通緝罪犯！一名現年50歲、來自阿爾巴尼亞的男子沙西尼（Ervin Shahini）曾於1995年犯下竊盜殺人罪入獄，豈料他趁阿爾巴尼亞發生政治動盪時逃獄，並盜用他人身分一路輾轉從美國、加拿大入境南韓，並與韓女完婚後取得南韓國籍，最近被南韓偵破後慘遭遣返，結束27年的潛逃人生。

根據韓媒《中央日報》，南韓法務部今（6）日指出，日前透過與阿爾巴尼亞政府取得緊密合作，在取得滿足引渡條款的充分證據，並透過首爾高等法院迅速完成罪犯引渡宣判程序與取消批准歸化程序後，成功在短時間內在江原道原州市逮捕沙西尼，除了吊銷沙西尼的南韓國籍，還將沙西尼遣返回阿爾巴尼亞。

沙西尼1974年出生在東南歐國家阿爾巴尼亞，1995年8月（21歲）搭乘計程車時，持刀砍殺計程車司機的胸部數刀、造成其死亡，接著駕駛計程車，對其他3名無辜民眾揮刀，其所犯下的竊盜殺人罪與竊盜殺人未遂罪令他獲判無期徒刑。

不過，1997年3月阿爾尼亞發生政治動盪時，沙西尼居然趁機逃獄，並盜用另一名罹患精神疾病男子的身分辦理護照，從此潛逃美國、加拿大，最後於2011年11月進入南韓，並於2012年2月與一名南韓女性結婚，2015年12月透過婚姻關係成功取得大韓民國國籍，徹底成功地向世人們隱藏自己的真實身分和罪孽。

南韓法務部在與阿爾巴尼亞和其他國家取得司法互助後，才終於在2023年7月掌握沙西尼的行蹤，並於今年1月成功在江原道原州市將之逮捕歸案，考量其犯行重大且會對社會構成巨大威脅，因此早日完成相關程序，將之遣返回母國阿爾巴尼亞。

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