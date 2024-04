為躲海嘯！沖繩公路「停滿F-15戰機」　壯觀畫面曝光

▲沖繩公路上停滿躲避海嘯的F-15戰機。(圖/翻攝自X/@Naha_AirBase)



記者張方瑀/綜合報導

台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震,日本沖繩縣多地也發布海嘯警報,而航空自衛隊為了保護戰機,直接將那霸基地內大批F-15戰機移到海拔較高的公路,避免戰機遭海嘯波及受損,畫面相當壯觀。

日本航空自衛隊在X發文指出,為了確認先島群島在地震後的受災情況,已派出飛機前往當地巡查,同時為了保護裝備,將大批F-15戰機和軍車移往海拔較高的地方。從公開的照片可以看到,一架架F-15戰機整齊排列在公路上,畫面相當壯觀。

根據航空媒體Aeroflap報導,這些F-15看起來並未武裝,但機體下方都攜帶了外部油箱。日本航空自衛隊的那霸基地,位置緊鄰那霸國際機場,駐紮著F-15第204中隊和第304中隊,而這裡也是P-3獵戶座海上巡邏機、H-60JA黑鷹直升機、CH-47契努克直升機和川崎T-4教練機中隊的所在地。

報導提到,在2011年日本東北大地震時,海嘯對當地軍事設備造成嚴重破壞,松島空軍基地有18架F-2戰機被海嘯沖走,其中5架完全損毀。

12 years ago today in #Japan, #Mitsubishi #F2 fighter aircraft of the #JASDF which was swept by the #tsunami into a building at #Matsushima base in #Higashimatsushima, #Iwate Prefecture in northern Japan, after an earthquake and tsunami struck the area, March 11, 2011 pic.twitter.com/ddRcW9d6PH