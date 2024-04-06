為躲海嘯！沖繩公路「停滿F-15戰機」　壯觀畫面曝光

▲沖繩公路上停滿躲避海嘯的F-15戰機。（圖／翻攝自X／@Naha_AirBase）
記者張方瑀／綜合報導
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，日本沖繩縣多地也發布海嘯警報，而航空自衛隊為了保護戰機，直接將那霸基地內大批F-15戰機移到海拔較高的公路，避免戰機遭海嘯波及受損，畫面相當壯觀。
日本航空自衛隊在X發文指出，為了確認先島群島在地震後的受災情況，已派出飛機前往當地巡查，同時為了保護裝備，將大批F-15戰機和軍車移往海拔較高的地方。從公開的照片可以看到，一架架F-15戰機整齊排列在公路上，畫面相當壯觀。
4月3日の津波警報に伴い那覇基地では— 航空自衛隊那覇基地 (@Naha_AirBase) April 5, 2024
先島方面の被害状況確認のためスクランブル発進を行い、同時に装備品を守るためF-15戦闘機や車両などを海抜の高い場所へ退避させました。
我々は常に不測の事態に対処すべく
このような装備品の保全を行うと共に
南西域を防衛しています。#航空自衛隊 pic.twitter.com/8j9I6ayevw
根據航空媒體Aeroflap報導，這些F-15看起來並未武裝，但機體下方都攜帶了外部油箱。日本航空自衛隊的那霸基地，位置緊鄰那霸國際機場，駐紮著F-15第204中隊和第304中隊，而這裡也是P-3獵戶座海上巡邏機、H-60JA黑鷹直升機、CH-47契努克直升機和川崎T-4教練機中隊的所在地。
報導提到，在2011年日本東北大地震時，海嘯對當地軍事設備造成嚴重破壞，松島空軍基地有18架F-2戰機被海嘯沖走，其中5架完全損毀。
12 years ago today in #Japan, #Mitsubishi #F2 fighter aircraft of the #JASDF which was swept by the #tsunami into a building at #Matsushima base in #Higashimatsushima, #Iwate Prefecture in northern Japan, after an earthquake and tsunami struck the area, March 11, 2011 pic.twitter.com/ddRcW9d6PH— James Wuttichai (@Military9News) March 11, 2023
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