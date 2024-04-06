南韓有意5月底舉行「中日韓」領導人峰會　由中方主動提議

▲中日韓領導人會談有望於今年5月底召開。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中國、日本、南韓三國的領導人有望在今年5月底在首爾舉行會談，由輪值主席國的南韓主動提出進行會談意願。在4月10日南韓國會議員選舉（總選）結束後，一旦會談確定成行，將會是中日韓三國領導人繼2019年在中國四川省成都會面後，睽違4年多再度進行的會談。

根據南韓《韓聯社》、日本《共同社》，南韓外交部昨（5）日指出，目前韓中日三國正在針對5月底在首爾召開的三國領導人會談進行協商，一旦確定召開，將會是三國領導人時隔4年再度進行會談。

對此，日本外務大臣上川陽子在記者會上表示，「雖然目前尚未確定會談的具體召開日程，不過（我國，指日本）支持輪值主席國南韓的應對，目前三國正在朝儘速召開的方向進行溝通。」

如若成行，則南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄、中國國務院總理李強將齊聚一堂。外交專家分析，之所以決定在5月底召開會談，主要是因為中國今年3月召開兩會，以及南韓即將於4月10日進行國會議員選舉。

距離上一次中日韓領導人會議已是4年多前的2019年12月，當時由時任中國國務院總理李克強、時任日本首相安倍晉三、時任南韓總統文在寅出席，不過此後碰上全球新冠疫情，加上南韓先後與日本、中國在雙邊關係上交惡，也因此輪值主席國的南韓始終無法成功推動召開會談。

韓媒《東亞日報》引述多名南韓政府高層消息人士說法，透露中國終於在今年4月向南韓當局主動提議，盼能儘快召開中日韓領導人會談。相關人士分析，這恐怕是因為中國體認到，和美國在台海問題與出口限制等議題上的矛盾深化。

另外，外界也期盼是否能透過此次三國領導人會議，加速促成中國國家主席習近平在今年內訪韓。不過相關消息人士卻認為，以目前的狀況來看「恐怕很難」。