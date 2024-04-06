南韓前總統文在寅事前投票　連日砲轟尹錫悅：沒看過這麼差勁的！

▲南韓前總統文在寅夫婦5日前往住家附近的投票所進行總選的事前投票。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於4月10日進行四年一度的「總選」（國會議員選舉），對於尹錫悅政府無疑是一次期中考試，如今兩黨競爭白熱化，究竟是否能夠擺脫「朝小野大」的局面？日前，南韓前總統文在寅夫婦前往事前投票，豈料受訪時卻直接砲轟尹錫悅政府，呼籲國民用選票教訓政府，引起政壇熱議。

根據韓媒《中央日報》，南韓從昨（5日）至今（6）日為總選的「事前投票」，開放民眾前往投票所、海外民眾前往駐外使館投票，其中文在寅夫婦5日上午前往位於慶尚南道梁山市河北面住民中心的投票所投票，然而卸任前對外聲稱「想被外界遺忘」的文在寅卻連日批判尹錫悅政府。

文在寅5日向媒體表示，「如今必須透過這場選舉來『提醒』（教訓）現任政府，這樣才能帶給國民們希望」。

文在寅4月初前往PK地區（釜山、慶尚南道、蔚山）為共同民主黨候選人造勢時表示，「我活到70歲，還從來沒看過這麼差勁的政府」（1日）、「現在只要一睜開眼，就會聽到韓國淪為落後國家的批評聲浪」（2日）、「期盼透過這次總選，能夠再次為大韓民國帶來真正的暖春」（4日）。

針對文在寅連日來砲口對準執政黨，曾於文在寅政府時期擔任首屆青瓦台秘書室長的任鍾晳，4日在CBS電台時事節目《金賢貞的新聞秀》上痛批，「這是因為我們感受到沉重的責任感，如今外交、政治、經濟正在沉淪。」

針對文在寅連日的批評，雖然南韓總統辦公室不發表任何正式評論，不過內部人士卻認為尹錫悅政府這2年來是在為過去的文在寅政府擦屁股，將不正常恢復為正常。某總統辦公室幕僚指控，「文在寅政府光是過去5年來就為國家帶來400兆韓元負債。」

另外，報導也提及文在寅卸任總統前，和當時的總統當選人尹錫悅產生摩擦的事蹟，光是在青瓦台總統辦公室移轉作業時便可見端倪。2022年4月，文在寅在卸任前10天曾批評，「事關國家的百年大計，卻未經任何討論執意推動，事後再說這是為了溝通，我認為這相當矛盾。」

據悉，這一次南韓總共8個政黨參選國會議員的選舉，包括最大在野黨共同民主黨、執政黨國民力量、綠色正義黨（前身為正義黨）、由前國務總理李洛淵（來自共同民主黨）創建的新未來、由前國民力量黨代表李俊錫創建的新改革黨、由文在寅時期的前法務部長曹國創建的祖國革新黨等。

此次南韓國會議員選舉共為300席，其中區域國會議員為254席、比例代表（相當於我國不分區立委）為46席。