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台灣地震傷亡損失相對低　法國輿論讚耐震法規嚴

▲花蓮北濱街民宅半倒 。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲花蓮北濱街民宅半倒。（圖／記者柯政誟翻攝）

文／中央社

台灣今天發生25年來最大規模的芮氏7.2地震。法國媒體報導災情外，也出現為何傷亡與損失都相對較低的討論，感嘆房屋耐震能力強。專家表示，此事凸顯嚴格耐震法規的重要性。

花蓮外海2024年4月3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，是1999年921地震後最大規模地震。403大地震釋放能量之大，引起國際關注。

引發法國輿論熱議的，還有相對於如此強的地震，為何傷亡人數較少、災情損失較輕。

法國國際緊急救災協會（PUI）創始人與主席貝松（Philippe Besson）今天接受法國新聞廣播電台（Franceinfo）訪問，並分析台灣地震災情。

貝松說，台灣承受的地震「規模格外的大」。他解釋：「要知道，芮氏規模每增加一級距，地震波振幅要乘以10，所釋出的能量則相差約30倍。」

儘管台灣房屋倒塌的畫面即刻登上國際媒體版面，令人震驚，但貝松卻感到相對鎮定，表示：「台灣已成功減少傷害。台灣已習慣面對地震，幾乎所有建物都是耐震的。若非如此，死亡人數和災情損失將會更嚴重。」

他接著分析：「再者，台灣人也習慣了，他們已經有關掉瓦斯、找掩護或躲在桌子下的反射動作。」

貝松說，「台灣防範地震有成，目前不需要國際救援。不過若災情惡化，法國在內的幾支國際救難隊都非常樂意協助」，並說「若台灣向我們呼救，我們隨時準備出發」。

法國數位與科技網路媒體Numerama今天也以「地震規模如此大，為何台灣重大災情這麼少？」為題，報導台灣抗震能力。

Numerama提及去年摩洛哥芮氏規模6.9的地震，卻造成近3000人喪生，大量房屋損毀，「而台灣地震的建物損毀似乎在控制之下」，百餘棟建物損毀。

文章分析，除了受創地區人口密度較低外，「台灣也因地理原因，而擁有比世界其他地方都更嚴格的耐震規範」。

歐盟執行委員會印太地區外交與安全政策研究員博達安（Antoine Bondaz）在社群媒體上寫道：「台灣地震凸顯了台灣對於這類天然災害的準備與韌性。若在其他國家，生命與基礎建設損失將會更加嚴峻。」

Numerama表示，台灣在耐震法規上，是可與日本相比較的。地震影片中房屋的搖晃看似可怕，但其實是建築物吸收震動、減少衝擊的方式。

在抗震法規之下，台灣能減低傷亡與財產損失。不過Numerama也指出，台灣目前挑戰之一，是老房子多半沒有遵守抗震法規，也沒有就此翻修，將會是潛在風險。

法國網友也在媒體與社群媒體新聞報導下方留言，表示對於台灣對抗地震的能力大感驚訝，並感嘆台灣建築耐震效果。

費加洛報（Le Figaro）報導下方網友評論：「房子的穩固令人驚訝！」、「我不懂建築，但看到這些房子扛住沒倒，我想是多虧了有被遵守的耐震工程法規」、「房子傾斜卻沒有崩垮，這解釋了耐震法規的重要性」。

更有不少法國網友提及土耳其大地震後遭嚴厲批評的豆腐渣工程。有人說，「令人驚訝的是，這些房屋已被『連根拔起』，卻沒有崩解。它們已脫離地基，卻沒有像土耳其房屋那樣粉碎」。

BFM電視台（BFMTV）社群媒體X上網友@tatoum974表示：「和土耳其與海地相比幾乎零損毀。當一個沒有貪污的政府強力執行規範與準則，基礎建設是不會倒的！」

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