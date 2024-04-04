必要時供台灣援助！　美國際開發總署及AIT密切聯繫

▲消防署特搜人員在花蓮天王星大樓搜救。（圖／內政部提供）



文／中央社

台灣發生25年來最大規模地震，美國國務院發言人米勒今天表示，美國國際開發總署（USAID）在該地區及華府的工作人員將持續密切關注地震及海嘯警報，並將與美國在台協會保持密切聯繫，準備在必要時提供援助。

花蓮外海於台北時間3日上午發生芮氏規模7.2地震，是1999年921地震後最大規模。根據中央災害應變中心最新統計數據，全國災情累計1255件，造成9死、1011傷和143人受困。

米勒（Matthew Miller）今天於記者會上回應相關提問時，代表美國向死傷者家屬及所有受影響的人表達最深切的慰問，「我們隨時準備在這個艱難的時刻支持台灣人民」。

媒體另關切美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）正於台灣訪問，時機接近5月20日總統就職典禮。米勒表示，羅森伯格將與台灣跨黨派的高階領導人、政治人物及學者會晤，討論美台在共同關切的議題上持續性的合作，包括區域安全、互惠貿易及投資，以及人與人、教育及文化交流。

他指出，整體而言，美國對台政策不變。美國與台灣有著長期、堅若磐石的夥伴關係，期待在台灣政治過渡時期，維繫這種非官方關係。

除了國務院、白宮等行政部門，聯邦參、眾議院多位跨黨派議員今天一一發文慰問台灣震災。參議院外交事務委員會共和黨首席議員里契（Jim Risch）呼籲，美國以及台灣的所有全球夥伴在這個非常時期支持台灣，包括協助台灣復原。「我承諾將盡己所能」。

眾議員薛曼（Brad Sherman）也說，應該採取集體且有力的作為，協助確保台灣人民能強力復原。眾議院外委會主席麥考爾（Mike McCaul）向台灣人民表示慰問，期盼受困民眾成功獲救。

眾議員威爾森（Frederica Wilson）、麥高文（Jim McGovern）、辛森（Ashley Hinson，另譯：馨森）、柯羅（Jason Crow）、韓裔背景的朴銀珠（Michelle Steel）、麥克林（Lisa McClain）及參議員史考特（Rick Scott）等也推文慰問台灣。