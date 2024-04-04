花蓮7.2強震　前NBA球星坎特發文為台灣人民祈禱

My prayers are with the people of Taiwan who have been affected by the devastating earthquake.#Taiwan is a resilient nation, and I am confident that it will fully recover and overcome the challenges of the earthquake.



My thoughts go out to all those affected & wishing a speedy… pic.twitter.com/7uKdHs4FWz — Enes FREEDOM (@EnesFreedom) April 3, 2024

文／中央社

花蓮近海發生規模7.2地震，全台各地強烈有感，前美國職籃NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）今天在社群媒體X發文表示，他為台灣人民祈禱。

▲消防署特搜人員在花蓮天王星大樓搜索。（圖／內政部提供）



坎特發文指出：「我為遭受毀滅性地震影響的台灣人民祈禱。台灣是一個有韌性的國家，我有信心它能夠完全恢復，並克服地震帶來的挑戰。」

▲NBA前球星坎特為台灣祈禱。（圖／達志影像／美聯社）



此外，坎特還寫道：「我的心與每位所影響的民眾同在，並祝福所有傷者早日康復。我全力支持急救人員的救命工作。」

坎特為土耳其裔美國公民，先前曾多次發文批評中國共產黨的人權問題，並且力挺台灣。