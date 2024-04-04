地震頻傳、台海緊張　CNN：台積電晶片製造「集中在台」風險極高

▲台積電（TSMC）生產了全球90％的先進半導體晶片。（圖／記者高兆麟攝）



記者張方瑀／綜合報導

台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，多段災情影片曝光後，引發全球媒體關注。CNN指出，台灣在生產先進晶片方面扮演關鍵角色，這次的地震也清楚提醒各國，「將關鍵的晶片製造業集中在一個既容易發生地震，又是地緣政治緊張的熱點島嶼上，是相當有風險的。」

根據CNN報導，根據統計，台積電（TSMC）生產了全球90％的先進半導體晶片，提供給包含蘋果、高通、英業達和AMD在內的科技巨頭使用。台灣3日發生規模7.2強震後，台積電也迅速發出聲明指出，員工已於震後返回工作崗位，「儘管有部分設備受損影響生產，但主要機台及EUV都沒有損傷。」

CNN指出，儘管強震幾乎不太可能對半導體供應鏈產生長期影響，但這也清楚提醒各國，「將關鍵的晶片製造業集中在一個既容易發生地震，又是地緣政治緊張的熱點島嶼上，是相當有風險的。」近年來，包含美國在內的各國政府和晶片製造商，已投入數十億美元，努力實現晶片生產多樣化，但許多專家仍擔心發展速度不夠快。

紐澤西理工學院（New Jersey Institute of Technology）數據科學研究所教授巴德（David Bader）表示，這幾乎是一種生存威脅，「現在全世界都在研究半導體設備，（晶片）替我們的生活提供一切動力，無論是開車、用手機通話，甚至是軍事防禦或武器系統、航空公司，一切都使用晶片，如果停止生產，這將是毀滅性的。」

台積電3日晚間在聲明中指出，在地震發生後10小時內，晶圓廠設備的復原率已超過70%，新建的晶圓廠的復原率更已超過80％。不過，CNN報導指出，即便是某些晶片停止生產1小時，也可能需要數周的時間才能完全恢復。

巴克萊（Barclays） 分析師在3日在一份投資者報告中表示，「部分高端晶片需要在真空的狀態下全天候無縫進行數周，停產意味著一些正在生產的高端晶片可能會受到影響。」分析師指出，這次的生產中斷可能會對台積電第二季收益造成6000萬美元的影響。

美國總統拜登2022年簽署法案，未來5年將撥款2000多億美元，幫助美國重拾半導體製造業的領導地位；台積電近年來也在日本、德國和美國進行新建半導體晶圓廠的計畫。不過，台積電位於亞歷桑納州的第二間工廠計畫一再延後；巴德表示，這是一個跡象，表明晶片供應鏈多元化的進展還不夠快，不足以應對繼續集中在台灣所面臨的風險。

美國投資研究機構CFRA分析師（Angelo Zino）認為，應該從地震事件提醒投資者，將代工廠集中在一個地區的風險；巴德也說，「我認為未來幾年我們將處於關鍵時期，直到像台積電這樣的大型晶圓廠選址在地緣政治不像台灣那麼緊張的地區。」