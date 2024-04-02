以色列空襲11死「含3聖城旅高層」！伊朗揚言報復　嗆美國也該負責

▲ 伊朗指控，以色列對駐敘利亞大馬士革大使館發動空襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗駐敘利亞大馬士革大使館1日遭到空襲，至少11人死亡。伊朗指控以色列發動襲擊，造成7名革命衛隊成員喪生，包括3名高階指揮官，指責此舉已違反國際法，揚言做出果斷回應，且認為支持以色列的美國應對此負責。

根據CNN，伊朗駐大馬士革大使阿克巴利（Hossein Akbari）指出，使館周邊建築遭以色列F-35戰機發射的6枚導彈擊中。敘利亞官媒也報導，「以色列1日下午的侵略行為瞄準大馬士革Mezzeh社區一棟建築，造成大規模破壞」。

以色列國防軍（IDF）通常不回應對敘利亞的攻擊，但發言人哈加里（Daniel Hagari）否認該建築是使館一部分，稱其為「偽裝成民用的軍事建築」。另據《紐約時報》，4名不願具名的以色列官員承認是以色列實施攻擊。

據總部位於英國的敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）指出，已知11人在這起攻擊中喪命，包括8名伊朗人、2名敘利亞人及一名黎巴嫩人。

伊朗革命衛隊聲明表示，死者中有7名革命衛隊成員，包括2名指揮官札赫迪（Mohammad Reza Zahedi）和拉希米（Mohammad Hadi Haji Rahimi），精銳部隊「聖城旅」（Quds Force）參謀長阿密羅拉（Hossein Amirollah）也證實喪生。

▲ 緊急服務人員在被炸毀的建築殘骸中作業。（圖／達志影像／美聯社）

阿克巴利指控，以色列的行動違反所有國際法，「伊朗將做出果斷回應」，「這可能是猶太復國主義政權第一次攻擊伊朗伊斯蘭共和國大使館官方建築，伊朗國旗就掛在上面。」

伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）還指出，支持以色列的美國也有責任。他發文說明，伊朗外交部2日為此召見瑞士駐德黑蘭臨時代辦，因為瑞士在伊朗代表美國利益，強調「美國政府身為猶太復國主義政權的支持者，應該對此負責」。

《路透》指出，以色列長期以來持續鎖定伊朗及其代理人在敘利亞的軍事設施，1日卻是第一次攻擊大使館本身，代表以色列與其他地區敵國間的戰爭出現重大升級，艾密拉多拉安的言論也突顯德黑蘭與華府關係日益緊張。

伊朗駐聯合國代表團指出，以色列「公然違反《聯合國憲章》、國際法及不可侵略外交、領事場所的基本原則」，對地區平與安全帶來重大威脅，敦促聯合國安理會出面，德黑蘭也將保留果斷回應的權利。

被視為伊朗在中東最大武裝代理人的黎巴嫩真主黨誓言復仇，「敵人必將受到懲罰及報復。」此外，包括伊拉克、約旦、阿曼、巴基斯坦、卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等穆斯林國家及俄羅斯皆發聲譴責。