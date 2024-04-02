援助以色列！美國政府將批准「最大規模」軍售　提供50架F-15戰機

▲美軍F-15鷹式戰鬥機。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從去年10月巴勒斯坦激進武裝組織突襲以色列後，以色列便針對加薩走廊進行一連串攻擊行動，儘管美國拜登政府有官員批評以色列軍方在加薩的行動，但卻仍持續對以色列出售尖端武器。有消息指出，美國將批准向以色列出售50架美國製造的F-15戰機，價值超過180億美元，是去年10月以來的最大規模。

根據美媒CNN，有3名知情人士透露，美國拜登政府即將批准向以色列出售多達50架的美製F-15戰機，預計交易價值將超過180億美元，此外該項軍售計畫還包括噴氣式飛機的引擎、火砲系統、雷達與導航系統，且還為機隊提供訓練和維護與相關的後勤基礎設施，並為以色列目前的F-15機隊進行中期更新。

然而消息人士也透露，和精準導引飛彈（precision guided munitions）不同，軍售計畫中的F-15戰機因為必須要從頭開始打造，因此並無法在軍售計畫批准後立即向以色列交貨，至少需要在經過4至5年的時間才能交貨給以色列。

其中有2位知情人士表示，價值高達180億美元的F-15戰機軍售規模其實相當龐大，因此需要向美國國會通報，而拜登政府的國務院已透過非公開的方式向參眾兩院的外交委員會通報，讓參眾議員和工作人員能有足夠時間審查細節並提出問題。

一位知情人士則透露，參議院外交委員會共和黨領袖瑞胥（James Risch）已經批准這筆交易。另一名國會助理則告訴CNN，眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）也批准這筆交易。

如今，美國即將於今年11月進行總統大選。消息人士向CNN表示，目前尚不清楚為何拜登政府會在選舉年批准如此大規模的軍售案，因為拜登對以色列的政策正受到密切關注，而考慮到以色列在未來幾年內並不會收到戰機，因此這筆交易其實顯得不是特別緊迫。

目前以色列駐美國華府大使館並未回覆CNN的置評請求。

報導分析，以色列在加薩的軍事行動已導致3.2萬名巴勒斯坦人死亡，也因此這筆自去年10月以來規模最大的軍售恐將引起美國國會激烈的爭論，尤其拜登所屬的民主黨議員呼籲應該限制對以色列提供軍事援助，直到以色列允許更多人道主義援助進入加薩，並採取更多措施保護平民。