路透：音樂廳血洗案發前　伊朗已告知俄國「將有大規模恐攻」

▲俄國首都莫斯科「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Hall）3月遭到恐怖攻擊，至少144人死亡。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯上月發生莫斯科近郊音樂廳恐攻事件，造成至少144死，「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）聲稱犯案。路透社採訪了3名消息人士並於4月1日刊載獨家報導稱，伊朗在案發前曾經向俄羅斯示警，有情報指出俄國境內可能發生「重大恐攻行動」。

據路透社報導，3月22日俄羅斯發生近20年來最致命的襲擊，武裝分子朝音樂廳人群開槍掃射並縱火，伊斯蘭國最殘暴的分支之一的ISIS-K宣稱對此負責。此前，伊朗1月3日克曼市（Kerman）也發生造成近百人死亡的2起爆炸，伊朗後來逮捕了一名ISIS-K指揮官。美國情報人士稱，克曼與莫斯科的恐攻都是ISIS-K所為。

一名消息人士匿名向路透社表示，在音樂廳恐攻發生的幾天前，伊朗政府曾向莫斯科分享情報，指出俄羅斯境內可能發生大規模恐怖攻擊，而相關情報是德黑蘭在審問1月3日克曼爆炸事件的嫌犯時得知的。

同樣要求匿名的另一名消息人士則表示，德黑蘭向莫斯科提供的情報，缺乏時間與確切襲擊目標等具體細節，「他們（ISIS-K成員）被指示準備在俄羅斯進行一場重大行動……其中一名（在伊朗被捕的）恐怖分子說，組織的一些成員已經前往俄羅斯。」

作為資深安全官員的第三名消息人士表示，由於多年來伊朗一直是恐怖攻擊的受害者，伊朗當局從被捕的恐怖分子獲取情報，並屢行了向莫斯科發出警告的義務。伊朗外交部並未回覆路透社提問。

路透社稱，美國也在莫斯科音樂廳恐攻發生前警告過俄羅斯，但俄羅斯對美國懷疑甚深，淡化處理了此情報。一名熟悉美國情報界的人士則指出，美方情報來源是基於攔截ISIS-K成員之間的對話。俄羅斯對美國歸咎ISIS-K的說法感到質疑，認為襲擊與烏克蘭有關，但沒有提供證據。基輔政府則堅決否認涉事。