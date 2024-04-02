以色列槓上半島電視台！揚言關閉境內辦公室：他們是哈瑪斯媒體

▲納坦雅胡揚言關閉在以色列境內運營的半島電視台辦公室。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在當地4月1日揚言關閉在該國運營的半島電視台（Al Jazeera），禁止相關媒體繼續在以色列轉播節目，並將「立即採取行動」關閉其辦事處。半島電視台隨後發布聲明，譴責以色列的決定與納坦雅胡的說法。

據CNN報導，以色列議會4月1日以70比10的票數通過一項新法，賦予總理和通訊部長權力，暫時關閉以色列境內可能對國家安全構成威脅的外國媒體。隨後，納坦雅胡指出，他打算援引新法，立即終止半島電視台在以色列境內的一切活動，理由是這個「恐怖分子的頻道」參與了哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列的行動。

總部設於卡達的半島電視台，自以色列與哈瑪斯交戰以來，一直強烈批評以軍在加薩的軍事行動。該電視台此前也曾指責以色列有系統地針對其辦公室與職員。根據新法，納坦雅胡可以將半島電視台關閉45天，並延期到7月底，或是直到加薩戰事結束為止。

▲以色列指控總部位於卡達的半島電視台參與了哈瑪斯10月7日的襲擊行動。（圖／路透）

對此，半島電視台立即發布聲明，除了譴責以色列的決定外，也指責納坦雅胡未能提供合理證據，來支持他的說法。半島電視台還批評納坦雅胡的言論是「煽動性誹謗」，認為其言論不僅損害了半島電視台的聲譽，也危及該電視台全球員工的安全與權利。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美國將向以色列強調，美方支持包括半島電視台在內的「自由新聞媒體的工作」，「我們認為獨立自由新聞媒體所做的工作對世界各地而言都很重要，我們之所以能了解加薩局勢，很大程度上是因為在那裡履職的記者，而其中也包含了半島電視台的記者」。

非政府組織人權觀察指出，以色列關閉半島電視台是「令人震驚的升級」，批評以色列限制新聞自由，並進一步制止世界了解以色列和巴勒斯坦的現實情況。自以色列與哈瑪斯交戰以來，該國政府就多次批評半島電視台對加薩地帶局勢的報導偏袒哈瑪斯，並煽動針對以色列的行動。