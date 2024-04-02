孕婦產檢「竟被墮胎」！醫院認錯人　她醒來4月胎兒沒了

▲ 孕婦欲接受產檢卻被墮胎。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

捷克布拉格發生一起離譜烏龍，一名外國孕婦到婦產科接受定期檢查，卻因語言不通被誤認成另一名患者，在不知情的狀況下接受子宮手術，醒來後已經失去腹中胎兒。

綜合《太陽報》等外媒，一名懷胎4月的亞裔孕婦3月25日前往布拉格的布洛卡夫大學醫院（Bulovka University Hospital）接受例行檢查，卻在未同意且不知情的狀況下接受麻醉及子宮刮除術。

本該是另一名外國女性患者接受子宮刮除術，這種手術比起孕婦更常用於有婦科問題的女性，有時也可用於墮胎，但醫生、護士和麻醉師都未發現患者身分有誤。

匿名人士透露，這2名女性都是亞裔，且捷克語說得不好，而這種手術通常是用於長時間出血或分娩後出現問題的婦女，兩人的身分卻被搞混，傷害這名無辜孕婦的胎兒，最終導致流產。

涉案工作人員已被停職，當局正進行調查，警方朝傷害罪偵辦。院方已向受害者及其家屬致歉，並承諾提供賠償。發言人證實，「根據目前的調查結果，由於相關人員嚴重違反內部規定，導致對錯誤的患者進行手術。若內部調查發現存在違反強制性工作程序的行為，將追究具體個人的責任」，並已通報衛生部門。

專家分析，除了人為疏失以外，語言不通也是這起事件可能的肇因之一。婦科醫師、捷克醫學協會副主席普拉達（Jan Přáda）指出，「如果她不會說捷克語或一種國際語言，這可能會是原因之一，有時會有翻譯人員加入通話，而這也會使溝通變得複雜。這不代表醫師不該處理，只能說誤解的風險較高」，也強調患者一定會被要求出示證件，「這名母親甚至不該上手術台」。