33歲女狂嘔以為懷孕　醫檢查搖頭：只剩6個月壽命

▲年輕媽媽腹脹幾週後去世。（示意圖／Piqsels）



圖文／CTWANT

以為即將迎來新生命，結果竟是人生的終局。英國蘇格蘭一名33歲女子因為連續2個月嘔吐、腹脹，猜測自己可能懷孕前往就診，未料竟被醫師告知自己只剩6個月到1年壽命。

據《每日郵報》報導，來自北拉納克郡（North Lanarkshire）的加拉赫（Fiona Gallacher），今年1月遭診斷懷孕陰性後，立刻被轉到急診室及其他部門，並在同月確診罹患第4期腺癌（Adenocarcinoma；可發生在身體數個部位的癌化腫瘤）。

加拉赫被告知只剩半年到1年壽命雖積極對抗病魔，惡化速度卻超出醫師預料，奮鬥僅11個禮拜就在3月22日病逝，令親友無比震驚與哀傷。

Devastating 由 The Mirror 發佈於 2024年3月28日 星期四

加拉赫的姊姊表示，這一切實在太不真實，妹妹的16歲、15歲、7歲和3歲孩子，在短短時間內失去母親。透露妹妹起初把嚴重胃痛當成單純的不舒服，之後腹部也腫得像真正懷孕。希望妹妹的遭遇能帶給大家警惕，千萬別忽視任何症狀，或是淡化任何感受到的異狀。

腺癌可能發生在身體不同器官及部位，部分患者可能直到晚期才有症狀，常見的腺癌包括乳腺癌、前列腺癌、胃癌、肺腺癌、腸癌、腎癌以及子宮頸癌，治療方式視腫瘤位置及大小決定，可採取手術切除、化療、放射治療和免疫療法。

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