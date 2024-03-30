　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

33歲女狂嘔以為懷孕　醫檢查搖頭：只剩6個月壽命

33歲女狂嘔以為懷孕　醫檢查搖頭：只剩6個月壽命

▲年輕媽媽腹脹幾週後去世。（示意圖／Piqsels）

圖文／CTWANT

以為即將迎來新生命，結果竟是人生的終局。英國蘇格蘭一名33歲女子因為連續2個月嘔吐、腹脹，猜測自己可能懷孕前往就診，未料竟被醫師告知自己只剩6個月到1年壽命。

據《每日郵報》報導，來自北拉納克郡（North Lanarkshire）的加拉赫（Fiona Gallacher），今年1月遭診斷懷孕陰性後，立刻被轉到急診室及其他部門，並在同月確診罹患第4期腺癌（Adenocarcinoma；可發生在身體數個部位的癌化腫瘤）。

加拉赫被告知只剩半年到1年壽命雖積極對抗病魔，惡化速度卻超出醫師預料，奮鬥僅11個禮拜就在3月22日病逝，令親友無比震驚與哀傷。

Devastating

The Mirror 發佈於 2024年3月28日 星期四

加拉赫的姊姊表示，這一切實在太不真實，妹妹的16歲、15歲、7歲和3歲孩子，在短短時間內失去母親。透露妹妹起初把嚴重胃痛當成單純的不舒服，之後腹部也腫得像真正懷孕。希望妹妹的遭遇能帶給大家警惕，千萬別忽視任何症狀，或是淡化任何感受到的異狀。

腺癌可能發生在身體不同器官及部位，部分患者可能直到晚期才有症狀，常見的腺癌包括乳腺癌、前列腺癌、胃癌、肺腺癌、腸癌、腎癌以及子宮頸癌，治療方式視腫瘤位置及大小決定，可採取手術切除、化療、放射治療和免疫療法。

延伸閱讀
「天空之眼」驚現金門　氣象站揭天氣恐有變化
寶林代班廚師喊冤「食材都是老闆叫的」　網見「上班天數」愣：違法了吧
主管要女員工控制便便…「休息時間才能大號」　網嗆：請他先示範　

ET快訊
台61線離奇死亡車禍！騎士「噴進副駕」軀體破碎慘死
網傳寶林清庫存釀禍？　最新進貨日期曝
AV女優宣布「女兒將出道」！
寶林重症者全驗出米酵菌酸！食材卻陰性　王必勝：粿條仍相當可疑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

33歲女狂嘔以為懷孕　醫檢查搖頭：只剩6個月壽命

南韓駐澳大使請辭留韓接受調查　衝擊下周國會議員選舉

鎖定真主黨！以色列越境空襲敘利亞　至少42平民、士兵喪生

哈利波特「隱形斗篷」成真了！　捲起來就能帶走

送葬扁擔突斷裂！「棺材重摔落地」屍體傾斜　殯葬業者：不祥之兆

哈瑪斯扒光德女裸屍遊街！美聯社贏「年度照片」挨轟：吃人血饅頭

塔利班恢復女性石刑與鞭刑　最高領袖喊「要用石頭砸死她們」

驚悚影片曝！泰工人慘機器人活活壓死　老闆喊：都是他的錯

遊韓注意！今春最大沙塵暴來襲　首爾空品近3年最糟

紅麴原料賣到台灣！小林製藥：已籲廠商回收　認費用難估計

北士科國際新灣區，科技聚落水岸新亮點

寶林案約談關鍵代班廚師　複訊2個多小時無保請回

Super Junior厲旭宣布結婚！　「出現想共組家庭的人」隊內再添人夫

大谷主場首戰敲長打「跑過頭」　賽後吐槽：我是唯一沒敲出全壘打的

小嫻44歲上大學遭酸「幾歲了好意思嗎」　嚴肅反擊「憑我本事」：為自己而活！

韓韶禧又開嗆惠利：是有什麼有趣的？ 曝跟柳俊烈交往「外表並不是一切」

寶林案死者家屬要告醫院 醫師痛心｜20240329 ET午間新聞

寶林茶室食安風暴釀2死！　黎仿軒「鞠躬14秒」道歉了

鄭元暢不知唐禹哲未婚生2子　呼籲大眾追食安.虐童案：不要忘了！

林依晨怒吼賀軍翔「我不只是你老婆」　曾經套牢許瑋甯…戒指卻在「她」手上

33歲女狂嘔以為懷孕　醫檢查搖頭：只剩6個月壽命

南韓駐澳大使請辭留韓接受調查　衝擊下周國會議員選舉

鎖定真主黨！以色列越境空襲敘利亞　至少42平民、士兵喪生

哈利波特「隱形斗篷」成真了！　捲起來就能帶走

送葬扁擔突斷裂！「棺材重摔落地」屍體傾斜　殯葬業者：不祥之兆

哈瑪斯扒光德女裸屍遊街！美聯社贏「年度照片」挨轟：吃人血饅頭

塔利班恢復女性石刑與鞭刑　最高領袖喊「要用石頭砸死她們」

驚悚影片曝！泰工人慘機器人活活壓死　老闆喊：都是他的錯

遊韓注意！今春最大沙塵暴來襲　首爾空品近3年最糟

紅麴原料賣到台灣！小林製藥：已籲廠商回收　認費用難估計

韓妞都在瘋「乳霜吸油紙面膜法」！改善粉刺、深層補水超有感

「掉地3秒還能吃？不能把熱食放進冰箱？」　醫揭6大迷思

石門水庫拉警報！蓄水率僅剩3成　翡翠水庫日供86萬噸水救急

TikTok網紅「Manson超人」出事了！疑重摔送醫：只能發出狀聲詞

凱凱遭虐死陷謎團！親友爆料6大疑點　控女社工「阻擋前保母領養」

「米酵菌酸」罕見現蹤台灣！　醫揭致命條件：需天時地利

高中女上課中肚痛「到廁所產女嬰」　消防局緊急將母女送醫

檢察官嗆「他X的！別以為我無法處理你」　女法官委屈大哭提告

33歲女狂嘔以為懷孕　醫檢查搖頭：只剩6個月壽命

《偶練》32歲男星被傳「出家了」　登熱搜出面澄清：不會算命

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

國際熱門新聞

即／小林製藥紅麴「不明物質」找到了！

哈瑪斯扒光女屍遊街　美聯社贏年度照片挨轟

33歲女狂嘔以為懷孕　醫：只剩6個月

不祥之兆？送葬扁擔突斷裂　棺材重摔落地

哈利波特「隱形斗篷」成真！

工人慘遭機器人活活壓死　老闆喊：都是他的錯

被懷疑偷錢！少年遭13人圍毆活活打死

趁女老師不在　男高中生杯中灌精液加料

以色列越境空襲敘利亞　至少42死

韓駐澳大使請辭留韓　衝擊下周國會選舉

塔利班恢復女性石刑鞭刑「用石頭砸死她們」

共用腰部以下所有器官　連體雙胞胎姊妹結婚

加拿大教育局提告社群龍頭　求償945億

米酵菌酸曾現蹤印尼　椰子餅毒死1萬人

更多熱門

相關新聞

網傳寶林清庫存釀禍？最新進貨日期曝

網傳寶林清庫存釀禍？最新進貨日期曝

寶林茶室中毒案延燒，目前已造成2人死亡，檢警後續也在死者體內驗出罕見毒素米酵菌酸，而出事的遠百A13店由於其租約在3月31日到期，就有網友質疑寶林是否為了清庫存，才會導致慘案發生。不過據消息來源指出，寶林卻直到23日都有持續在進新鮮粿仔條與油麵，讓整件事情更加撲朔迷離。

即／竹縣補習班爆食物中毒　52學童吃點心後上吐下瀉

即／竹縣補習班爆食物中毒　52學童吃點心後上吐下瀉

隔夜菜還能吃？醫列「4基本觀念」要注意

隔夜菜還能吃？醫列「4基本觀念」要注意

男尋親20年見到生父笑：早是微信好友

男尋親20年見到生父笑：早是微信好友

啦啦隊女神被求婚成功！　幸福嫁Luxy Boyz男友

啦啦隊女神被求婚成功！　幸福嫁Luxy Boyz男友

關鍵字：

周刊王英國腺癌蘇格蘭嘔吐懷孕

讀者迴響

熱門新聞

AV女優宣布「女兒出道」！泳裝性感照曝光

國手尪尺寸「兩手握不住」安歆澐痛訴真實房事

4生肖4月財運超旺！貴人暗中相助

凱凱虐死「知情人士又爆密」！家長怒喊：不能沉

寶林廚師喊冤「冰箱有什麼煮什麼」！PTT相信他：有夠衰

晚安小雞團隊發道歉文　妻將直播展現誠心

食材壞了「叫你用就用」　老闆慘賣房賠償

台61線離奇死亡車禍　騎士逆向撞轎車慘死

網傳寶林清庫存釀禍？最新進貨日期曝

又有鋒面！明天北部先甩雨　周日雨最強「全台溼答答」

女客肚痛　店員好心借廁所1萬元飛了

五股嚴重車禍！騎士遭休旅車撞昏迷

「急重症醫護大逃亡！」寶林死者家屬要告醫院　醫界炸鍋了

又是米酵菌酸？醫師麵攤吃素食粿條　全身不舒服急通報

繳26年保費乳癌病逝竟不賠！　保險公司原因曝光

更多

最夯影音

更多
北士科國際新灣區，科技聚落水岸新亮點

北士科國際新灣區，科技聚落水岸新亮點
寶林案約談關鍵代班廚師　複訊2個多小時無保請回

寶林案約談關鍵代班廚師　複訊2個多小時無保請回

Super Junior厲旭宣布結婚！　「出現想共組家庭的人」隊內再添人夫

Super Junior厲旭宣布結婚！　「出現想共組家庭的人」隊內再添人夫

大谷主場首戰敲長打「跑過頭」　賽後吐槽：我是唯一沒敲出全壘打的

大谷主場首戰敲長打「跑過頭」　賽後吐槽：我是唯一沒敲出全壘打的

小嫻44歲上大學遭酸「幾歲了好意思嗎」　嚴肅反擊「憑我本事」：為自己而活！

小嫻44歲上大學遭酸「幾歲了好意思嗎」　嚴肅反擊「憑我本事」：為自己而活！

熱門快報

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面