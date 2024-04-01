森林發現無名女屍！鏡頭拍下詭異1幕　她只穿內衣「濕身跛行」

▲發現女性遺骸的林地附近，攝影機拍到一名女子衣不蔽體、拄著樹枝一拐一拐經過。（圖／翻攝Reddit）



記者吳美依／綜合報導

美國北卡州（North Carolina）國民警衛隊營區附近發現一具無名女屍，迄今將近2年卻仍未確認身分。不過，當地媒體與網友紛紛熱議最新線索，那就是附近野生動物攝影機拍到的詭異畫面，可見一名女性僅穿胸罩與緊身褲，拄著樹枝一拐一拐地經過，而且下半身還濕透了，被認為很可能是死者生前的最後身影。

2022年5月12日，營區附近的瓦德斯伯勒（Wadesboro）林地發現一具女性遺骸，但當局公布線索稀少，僅能依據殘留布料研判，死者生前衣不蔽體，其身分至今依然成謎。

時隔近2年，北卡州媒體《安森紀錄報》與podcast節目「最後的化裝舞會」（The Last Masquerade）紛紛揭露本案「最引人注意、最令人不安的線索」。2021年8月22日凌晨1時許，攝影鏡頭拍到一名女性跌跌撞撞穿越林地，約3小時後、凌晨4時許，又一拐一拐拄著樹枝往回走，可看出樹枝與緊身褲下半部濕掉，研判曾經涉溪而過。

▲網友認為，畫面中女子長得很像2021年8月失蹤的強生。（圖／翻攝missingpersonscenter.org）



影片一出，網友們紛紛猜測，畫面中女子可能受到精神疾病困擾，或者試圖逃離某個兇手。儘管至今無法確認，她與無名女屍是否就是同一人，但有人發現，她與2021年8月在亞利桑納州布爾海德市（Bullhead City）通報失蹤的36歲女性安柏．雷．強生（Amber Rae Johnston），長相非常相似。

強生當時要坐公車前往南卡州默特爾比奇（Myrtle Beach），但中途停靠溫斯頓-賽勒姆（Winston Salem）休息後，卻再也沒有回到車上，她的手機定位最後位置落在夏洛特地區，距離無名女屍發現位置大約54英里（約87公里）。

負責調查強生失蹤案的警官夏普（Winston Salem）坦言，還無法排除此案與無名女屍的關聯性，「我們意識到此案與瓦德斯伯勒遺體有關的可能性，而我每天都在跟負責此案的瓦德斯伯勒警探保持聯繫…DNA檢測需要時間。」