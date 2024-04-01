音樂廳血洗案引憂！專家：ISIS-K可能在美墨邊境發動「911式恐攻」

▲俄羅斯的音樂廳恐攻事件令美國受恐怖分子襲擊的風險升高。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

極端組織伊斯蘭國分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）3月對俄羅斯克洛庫斯音樂廳發動恐怖襲擊，造成143人死亡，逾300人受傷。對此，美國反恐專家警告，ISIS-K的恐怖分子也有可能利用美墨邊境的混亂，對美國發動像「911事件」的恐怖襲擊。

一位不願透露姓名的聯邦官員告訴《紐約郵報》，ISIS-K的暴力行為已變得越來越大膽，甚至有可能利用美墨邊境的混亂，滲透邊境，尋找一個「更大」的目標，「襲擊美國領土是絕對有可能的事，他們肯定想藉此傳遞一些訊息」。

紀錄顯示，美國南部邊境單只今年2月就發現了逾25.6萬難民，另外還有數量不詳的「逃亡者」在未被發現的情況下溜過邊境。官員指出，在這一情況下，ISIS-K的特工可能會悄無聲息地進入美國犯案，而美國邊境近年越來越頻繁遇到被列入恐怖分子觀察名單的嫌犯，更加劇了這種擔憂。

▲美國臨近墨西哥的邊境每天都有大批難民湧入。（圖／路透）

美方相信，每年可能有數百名ISIS-K特工試圖闖越邊境。官員表示，「我們嚴肅對待國內ISIS-K襲擊的威脅。他們很大膽，總是在尋找目標。」雖然多數專家都認為ISIS-K更可能襲擊歐洲，但美國南、北2邊的邊境也存在巨大恐怖風險。

前美軍陸軍上尉萊萊特（Morgan Lerette）認為，「在莫斯科爆發恐攻後，開放邊境讓難民進入美國是一個巨大擔憂。恐怖分子只需要派幾個人混入美國後武裝起來，就能對音樂會、棒球比賽，以及紐約時代廣場等地發動恐怖襲擊。」

紐約Soufan安全諮詢公司的反恐分析師克拉克（Colin Clarke）也警告，恐怖分子雖然很難在美國製造炸彈或購買槍械，但汽車或卡車衝撞等的低成本恐攻仍有可能發生，而他也認為ISIS-K最有可能透過南部邊境發動攻擊。