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又是波音！飛機馬桶故障「屎溢客艙」臭味狂炸　美聯航急返航

▲聯合航空一架波音客機又出包。（示意圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國聯合航空（United Airlines）一架波音777客機剛出發不久，客艙突然瀰漫可怕惡臭，調查後才發現，竟是因為廁所馬桶故障，導致排泄物流出，甚至溢入機艙，最終被迫緊急返航。

太陽報、德國畫報等外媒報導，聯合航空59號航班原定從德國法蘭克福（Frankfurt）飛往舊金山，起飛不久後卻有乘客通報廁所傳來「惡臭」，馬桶裡的內容物溢出並且進入機艙，在機組人員檢查後，確認一個馬桶故障了。

機長試圖聯繫地面工程師，同時在北海上空盤旋、等待回覆，在對方找不到解決方案後，只好返回法蘭克福機場，也讓乘客免去一場痛苦的飛行。

聯合航空發言人證實，「3月29日星期五，聯合航空59號航班在飛機廁所出現維修問題後，返回法蘭克福。」他表示，公司向乘客提供了飯店住宿，並且預定隔天飛往舊金山的另一個航班。

▲▼美國聯合航空客機起飛後輪胎掉落，砸毀多輛車輛。（圖／達志影像／美聯社）

▲波音客機起飛後輪胎掉落，砸毀多輛車輛。（圖／達志影像／美聯社）

波音是世界上最大的飛機製造商，但最近卻發生一系列危險故障，甚至連吹哨人也離奇死亡，陷入空前危機。

今年1月，美國阿拉斯加航空的波音737 MAX 9客機在飛行中艙門脫落。同月月底，聯合航空一架波音737-800起飛後擋風玻璃破裂，緊急改降丹佛國際機場。

3月7日，聯合航空一架波音777-200起飛時一個輪胎突然脫落，出發25分鐘後緊急改降於洛杉磯。3月28日，聯合航空另一架客機從舊金山飛往巴黎，卻因為引擎問題被迫轉降丹佛。

與此同時，波音前員工、吹哨人巴內特（John Barnett）3月也在作證前被發現舉槍自戕、陳屍車上。他2019年踢爆，波音生產流程存在重大瑕疵，包括為了趕進度，刻意把不符標準的零件安裝到飛機上，以及氧氣面罩故障率高達1/4等，生前都還在跟前東家打官司。

波音吹哨人「作證前」離奇舉槍自戕　曾踢爆偷用瑕疵零件

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