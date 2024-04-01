手機被沒收！13歲女持刀「狂砍頭頸」冷血殺母　11歲弟弟也被砍

▲13歲少女殺死母親。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州傳出駭人命案，13歲少女拉塔亞(Lataya Powell)被控持刀攻擊44歲母親塔克(Temeeka Tucker)與11歲弟弟，造成母親脖子、背部多處刀傷身亡，而她被捕時竟然說，是因為手機被媽媽沒收，才會失控殺人。

賓州威爾克斯-巴里(Wilkes-Barre)警方3月29日中午12時30分左右接到報案，趕到現場發現44歲女子塔克失去知覺，頭部流血並且身上多處有嚴重刀傷，同時還有一名11歲男童背部中刀傷，緊急將2人送到醫院，後來塔克重傷身亡。

警方將年僅13歲的拉塔亞上銬帶走，並且指控其犯下殺人罪、2項嚴重攻擊罪和竄改證據罪。拉塔亞向警方表示，「我殺了媽媽，因為如果她還活著的話，她絕對不會原諒我」。

拉塔亞表示，當天她因為手機被媽媽沒收，2人發生了爭執，她一氣之下持刀攻擊對方，被捕時她感到十分後悔，「我是我媽媽死亡的原因，我不認為有人遇到這樣的事能夠不傷心」。

拉塔亞的弟弟雖然背部也有刀傷，但幸好送醫後已經沒有生命危險，警方以成人身分對13歲的拉塔亞提出起訴，目前關押在路澤恩郡(Luzerne)懲教所中候審。